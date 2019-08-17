В Одесской области 18 августа объявили днем траура по девяти погибшим в отеле

Одесская облгосадминистрация объявила 18 августа днем траура по погибшим в результате пожара в отеле «Токио стар», говорится в сообщении обладминистрации. В результате ЧП погибли девять человек.

«На всей территории области органам госвласти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций поручено приспустить флаг страны»,— говорится в сообщении.

Напомним, отель загорался ночью 17 августа два раза: в 1:34 и в 4:34 (одесское время совпадает с московским). Пламя распространилось на почти тыс. кв. м. Полиция возбудила уголовное дело, а государственная служба по ЧС заявила, что руководство отеля не разрешило провести ведомству плановую проверку в июле текущего года.