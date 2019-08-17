Американский миллиардер обвинил Порошенко в выведении $8 млрд из Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания на посту вывел не меньше $8 млрд, заявил американский миллиардер, выходец из Одессы Сэм Кислин в интервью украинскому изданию «Страна». Он добавил, что будет содействовать расследованию против предыдущих властей.

«Порошенко и Луценко (генпрокурор Украины Юрий Луценко.— “Ъ”) — коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег. Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов»,— сказал господин Кислин. По его данным, через госкомпанию «Центрэнерго» было выведено от $700 до $800 млн.

Господин Кислин заявил, что готов посодействовать привлечению международных правоохранительных органов, которые вместе со Службой безопасности (СБУ) и МВД страны будут вести расследование в отношении прошлой власти. У бизнесмена уже состоялись на Украине встречи, в том числе и с главой СБУ Иваном Бакановым.

Напомним, господину Кислину запретили въезд на Украину во времена президентства господина Порошенко под предлогом «защиты экономических интересов». Бизнесмен считает, что это было личным решением бывшего президента, испугавшегося обвинений в коррупции от господина Кислина. В частности, бизнесмен рассказал о факте коррупции по закупке угля из Филадельфии, в результате которой Украина получила уголь из ЮАР и России по завышенным ценам.

Какова вероятность судебного преследования бывшего президента Украины — в публикации “Ъ FM”.