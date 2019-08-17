В центре Москвы прошли одиночные пикеты оппозиции, которые проводятся в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и задержанных активистов на протестных акциях. Одиночные пикеты не требуют согласования. Ранее их анонсировали муниципальные депутаты от партии «Яблока» — Елена Русакова, Андрей Морев и Елена Филина, а также муниципальный депутат и журналист Илья Азар. Они предупредили, что стоять с плакатом можно только одному человеку, строго по очереди. Пикеты проходят в трех точках Москвы: у памятников Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре, Надежде Крупской на Сретенке и Владимиру Шухову на Чистых прудах. Подробности — у корреспондента “Ъ FM” Петра Пархоменко.

Петр Пархоменко: «Я посетил все три названные локации, в которых были назначены одиночные пикеты, и во всех действительно стояли люди. Не могу сказать, что собралось много желающих постоять в пикетах. Сравнивая, скажем, с тем, что происходило в июне после задержания журналиста Ивана Голунова на Петровке возле Главного управления внутренних дел по Москве, можно сказать, что сейчас, конечно, значительно меньше людей. Значительно больше здесь полиции и журналистов, которых теперь легко опознать, так как они, видимо, наученные горьким опытом задержаний, в подавляющем большинстве носят специальные светоотражающие жилеты.

Но и в этот раз активисты действуют по такой же схеме, что и во время пикетов в поддержку Ивана Голунова: они сменяют друг друга, причем тщательно следят за тем, чтобы у полицейских не могло возникнуть к ним претензий. Например, многие обращают внимание на то, чтобы тот, кто закончил свой пикет, и тот активист, который готов его сменить, не передавали плакат друг другу из рук в руки. В этом случае никто не может сказать, что за него держались двое, ведь это уже не может считаться одиночным пикетом.

На самих плакатах написаны, например, лозунги «Нет сносу Конституции». Видел я и пожилую даму с плакатом «Арест Константина Котова — это террор и преступление». Этот плакат передавали возле памятника Крупской. А возле памятника Шухову стояла пикетчица с плакатом, на котором была фотография бойцов какой-то из правоохранительных структур в масках, и на них была надпись «Снимите маски. Вы же мужики?».

Вместе с тем, сегодня полицейских с рулеткой, которые мерили бы расстояние между протестующими, как в случае с акцией в поддержку Ивана Голунова, я не встречал.

Но правоохранителей здесь очень много, и у каждого из них пристегнуты к бронежилету специальные шлемы из спецэкипировки.

Кроме того, подавляющее большинство из них, видимо, пристегнуло нагрудные жетоны, по которым их можно идентифицировать, под бронежилеты, так как увидеть их нельзя. Впрочем, зато могу отметить, что мне сегодня не встретилось ни одного представителя правоохранительных органов в маске.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский (слева) и член партии «Яблоко» Сергей Митрохин Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Между тем, на акции я успел увидеть муниципального депутата Илью Азара, члена Федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина, единственного из группы оппозиционных кандидатов, который после жалобы и апелляции был допущен к участию в выборах. Также на акции я заметил основателя «Яблока» Григория Явлинского и Николая Сванидзе, члена Совета по правам человека при президенте, который сказал, что он пришел затем, чтобы лично понаблюдать за тем, как это все будет происходить».

Владимир Расулов: «На Старом Арбате возле памятника Булату Окуджаве я видел двоих активистов, которые сменяли друг друга, передавая плакат с требованием освободить двух фигурантов дела о предполагаемых массовых беспорядках 27 июля. На плакате был лозунг «Свободу Алексею Миняйло» (волонтер штаба Любови Соболь, которому Мосгорсуд отказал в жалобе на арест). И, более того, до этого стояла женщина с плакатом «Свободу Ивану Подкопаеву» — это еще один фигурант этого дела, который тоже остался под арестом и находится в СИЗО.

Любопытный момент: всего на Арбате обозначились примерно пять точек, где люди стояли с плакатами, и на каждом из них было требование освободить того или иного фигуранта дела о беспорядках 27 июля. Помимо Алексея Миняйло и Ивана Подкопаева, активисты требовали освободить Константина Котова, Сергея Фомина и Даниила Конона, одного из самых молодых задержанных на акциях протеста в Москве.

Каждый из пришедших на акцию сегодня говорил, что выступает именно в поддержку этих людей.

Очень многие следят за их судьбой. И один из тех, с кем я пообщался, рассказал, что ранее тоже выходил на протестную акцию, на которой его задержали, но, к счастью, никакого уголовного дела заведено не было. Так что, по словам этого молодого человека, он пришел из солидарности к тем, кого задержали на предыдущих акциях протеста.

Журналист Илья Азар во время одиночного пикета за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму у памятника Надежде Крупской на Сретенском бульваре Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Что касается полицейских, то они были заметны в крайних точках Арбата. В частности, возле здания МИД стояли два автомобиля, два наряда полиции и полицейский автобус ПАЗ. А в начале улицы, возле ресторана «Прага», расположился автозак и еще пара полицейских автомобилей. Также там дежурили сотрудники ДПС. На самом Арбате я заметил примерно пять или семь сотрудников правоохранительных органов, гуляющих вместе с многочисленными туристами. Никаких активных действий полицейские не предпринимали к тем, кто находится в этих самых пикетах».