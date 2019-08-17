Россия отказалась выдавать бывшего главного судебного пристава Армении

Россия отказала в экстрадиции бывшего главного судебного пристава Армении Миграна Погосяна. На родине его подозревают в крупных хищениях. Как заявила пресс-секретарь генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян, российская сторона не предоставила конкретных причин для отказа в выдаче господина Погосяна.

Пресс-секретарь пояснила, что Россия сослалась на положение Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Речь идет о 19 статье Конвенции, подразумевающей, что можно полностью или частично отказать в правовой помощи, если ее оказание грозит ущербом суверенитету или безопасности страны либо противоречит законодательству.

«Никакой конкретной информации о конкретных мотивах (отказа.— “Ъ”) <…> предоставлено не было. В связи с этим Генпрокуратура Армении предложила, чтобы Генпрокуратура России предоставила четкие сведения о причинах отказа в выдаче Погосяна»,— написала пресс-секретарь армянского ведомства в Facebook.

Мигран Погосян был задержан в Карелии в апреле 2019 года по запросу армянской стороны. Его подозревают в хищении имущества в особо крупных размерах путем растраты с использованием служебного положения и в злоупотреблении полномочиями.