Глава МИД Польши объяснил размещение войск США «сдерживанием» России

Размещение американских войск в Польше окажет важную роль в сдерживании России, заявил глава польского МИДа Яцек Чапутович. Напомним, Вашингтон хочет увеличить численность дислоцированных в Польше войск с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. военных.

По мнению польского министра, военные США больше нужны в Польше, чем в Западной Европе. Как считает господин Чапутович, Варшава должна быть готова к ситуациям, в которых Россия «захочет нарушить международное право или провести агрессивную политику». «Россия дважды подумает об использовании военных средств, если увидит присутствие международных войск (в Польше.— “Ъ”), особенно американских»,— уверен министр, которого цитирует телеканал Polsat.

Глава МИД Польши рассчитывает, что во время визита президента США Дональда Трампа удастся конкретизировать планы по переброске американских солдат с запада на восток Европы. Как уточняет телеканал, 35 тыс. военных США сейчас присутствуют в Германии, помимо этого в армии работают еще 17 тыс. гражданских лиц.

Как заявил Яцек Чапутовича, США раздражены из-за того, что немцы «не чувствуют себя достаточно ответственными за обеспечение своей безопасности», и США вынуждены платить за размещение своих войск в Германии. «Как считают американцы, это не очень хорошая инвестиция. Общественность в США уверена, что приверженность безопасности Германии недостаточно обоснована»,— добавил министр.

Напомним, в 2018 году Дональд Трамп провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Они договорились о расширении сотрудничества в сфере обороны и разведки. В частности, в Польше планируется расположить командование войск США. Кроме того, лидеры двух стран не исключили размещение в Польше военной базы США. По мнению МИД РФ, планы по созданию базы направлены против России.

Об отношениях стран читайте в интервью бывшего польского посла Кшиштофа Пломиньского “Ъ”.