На востоке Польши разместят командование войск США

На территории Польши расположится командование войск США на восточном фланге НАТО. «Мы договорились о присутствии дивизионного командования войск США. Такое командование будет командованием, которому будут подчиняться американские войска на восточном фланге НАТО»,— заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак (цитата по «РИА Новости»).

Американские подразделения разместятся в шести точках на территории Польши, преимущественно у восточной границы. «В рамках соглашения мы пришли к договоренности относительно того, что будет шесть таких точек в Польше, которые будут местами, где будут находиться подразделения»,— сказал господин Блащак.

Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Они договорились о расширении сотрудничества в сфере обороны и разведки. Кроме того, лидеры двух стран сообщили о возможном размещении в Польше военной базы США. По мнению МИД РФ, планы по созданию базы направлены против России.

О планах создать базу читайте в интервью главы МИД Польши Яцека Чапутовича “Ъ”.