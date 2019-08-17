Bloomberg: китайская CNPC перестанет закупать нефть у Венесуэлы

Китайская корпорация CNPC отказывается от прямых закупок венесуэльской нефти из-за ужесточения санкций США против Венесуэлы. CNPC уже отменила закупку порядка 5 млн баррелей нефти у Венесуэлы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Они уточнили, что в августе компания отказалась от планировавшейся погрузки нефти на корабли. В CNPC никак не прокомментировали информацию о прекращении сотрудничества с Венесуэлой.

В январе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. США ввели против Венесуэлы санкции, затронувшие нефтяную госкомпанию PDVSA и венесуэльский Центробанк. Также были заблокированы активы венесуэльского правительства в США. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Подробнее об американских санкциях читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».