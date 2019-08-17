Иран разработал аналог С-300

Иран закончил работу над созданием зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бавар-373». Иранские власти называют его аналогом российского ЗРК С-300. Как заявило Минобороны Ирана, новый комплекс будет представлен на следующей неделе. «Бавар-373» способен поражать цели на высоте до 27 км, радиус его действия — более 200 км, передает агентство IRNA.

С 2001 года между Россией и Ираном действует соглашение о ВТС. Контракт на поставку российских С-300 заключили в 2007-м, в марте 2017-го ЗРК был успешно протестирован Ираном.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью “Ъ” говорил, что до 2020 года ВТС России с Ираном будет иметь «ограниченный характер» из-за антииракских санкций. Несмотря на это, страны продолжат сотрудничество в военной сфере, уверены в ФСВТС.

О поставках российского оружия за рубеж — в публикации “Ъ”.