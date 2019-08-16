Healthy Food ориентируется на ЗОЖ

Сеть Healthy Food становится фуд-ритейлером. После скандала о массовых отравлениях компания решила поменять бизнес-модель и переориентироваться с продаж продуктов здорового питания собственного производства в кафе и вендинговых автоматах в агрегатора ЗОЖ-продуктов. Название бренда при этом меняться не будет.

Скандал в связи с подозрительным качеством продуктов Healthy Food произошел в июле. Число отравившихся достигло 75 человек, а автоматы сети в Москве были закрыты на три месяца. Роспотребнадзор продолжает проверку. Теперь в Healthy Food сообщили, что проанализировали 45 сторонних производителей еды и выбрали четыре из них. Основатель сети Дмитрий Пронин рассказал “Ъ FM”, что компания будет самостоятельно контролировать качество продуктов: «Мы теперь работаем с сторонними производителями ЗОЖ-продуктов. И нам необходимо правильно выбирать этих поставщиков, контролировать качество входящего продукта и его соответствие, соответствие производства требованиям Роспотребнадзора. Функция контроля сейчас будет на нашей стороне. По такой модели собираемся дальше развиваться. Мы это называем агрегатором ЗОЖ-продуктов. Намерены запуститься в ближайшее время, я думаю, в течение августа».

В Healthy Food также подчеркнули, что на данный момент все продукты, которые вызвали отравления, изъяты из оборота. В столице потребители быстро забывают о подобных скандалах, и компания вполне может найти клиентов в новой нише, считает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: «От того, что там будет некоторое количество поставщиков, компания не станет маркетплейсом. В целом продукция ЗОЖ все больше востребована у потребителя, несмотря на то, что она дороже, но свой покупатель у нее есть. Что касается скандала вокруг этой компании, честно говоря, я думаю, что большая часть потребителей даже и не заметила его. Не особо запоминающееся название, чтобы, скажем так, это повлияло на снижение спроса, например. Вопрос просто в том, насколько она будет успешна. Нишу-то можно найти, а насколько она будет выгодна, рентабельна и все остальное?»

У Healthy Food получится стать успешным ритейлером готовой еды только за счет масштаба, уверена эксперт рынка логистики и автоматизированных терминалов Элина Короткова. В противном случае у компании слишком много конкурентов.

«Конечно, шанс у них есть, но он базируется на традиционной для розницы бизнес-модели с хорошим расположением торговых точек, большим их количеством. Если они сумеют это реализовать, то, наверное, бизнес может пойти.

Но насколько хорошо они это проработают, трудно сказать. Если у них есть опыт установки вендинговых автоматов, значит, они умеют проводить переговоры сразу с большим количеством собственников помещений или управляющих компаний. Но нужен масштаб, чтобы они могли с с традиционной розницей конкурировать»,— пояснила Короткова.

Торговлю готовыми блюдами эксперты считают наиболее перспективным сегментом глобального рынка общепита. В США, например, объем этой ниши через три года превысит $1,5 млрд.

Александра Козлова