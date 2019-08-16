«Мы приблизились к корреляции с нефтяными ценами»

Инвесторы делают ставку на ослабление евро к доллару. Почвой для таких ожиданий стало интервью, которое дал The Wall Streer Journal Олли Рен — председатель Центробанка Финляндии и один из управляющих ЕЦБ. Он заявил, что в сентябре европейский регулятор снизит ключевую ставку, а также проведет «значительную и эффективную» программу покупки облигаций. Конкретные цифры Рен не назвал, но сказал, что лучше превзойти ожидания инвесторов, чем разочаровать их. Действия ЕЦБ в ближайшее время повлекут ответную реакцию мировых Центробанков — они будут вынуждены искусственно обесценивать свои валюты, считает экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов.

— Надо, конечно, чуть расширить диапазон, который мы забираем, не говорить конкретно про Олли Рена и европейскую валюту, а рассуждать еще и про Федеральный резерв, и Джерома Пауэлла. Я бы для полноты картины довесил все другие главные центральные банки — Англии, Японии, России, Норвегии, то есть вот всю большую команду, которая сейчас, как и ранее, сталкивается в определенной гонке. Раньше она вела к сжатию монетарной политики и увеличению процентных ставок, сворачиванию стимулов и так далее. Теперь это гонка обратная: поняли, что перегнули, что стимулирующих мер надо было бы дать чуть-чуть побольше, инфляция в ряде регионов не запускается, а тут еще и рецессией повеяло.

Что мы видим в контексте торговых переговоров Соединенных Штатов и Китая? Каждый раз, когда Дональд Трамп нападает с обвинениями в адрес КНР, последняя предпринимает ответные меры. Потом начинают говорить, мол, давайте мы все-таки переговоры проведем, потому чтонехорошо получается — все проиграют. Что Трамп говорит? «Мой родной Федеральный резерв ничего не делает». Значит, начинают намекать на стимулирующие меры. Доллар начинает ослабевать. Все остальные валюты что делают? Растут и укрепляются. Люди понимают, что экспорт падает, экономика и без того не в самой хорошей форме: «Давайте-ка мы тоже аналогичные шаги сделаем». Как только эти шаги делаются, выступает Дональд Трамп: «Вы валютные махинаторы, манипуляторы». Показывает и на Китай, и на Россию, и на всех остальных.

Европейский центральный банк, конечно, очень долго готовил рынки к тому, что будет очередной раунд количественного смягчения. Это и уходящий теперь с поста Марио Драги сказал практически напрямую, не обозначив только ни объемов, ни сроков, ни деталей.

Для России август с точки зрения валютных торгов — не самый радужный месяц. Но получается, что сейчас мы этот месяц проходим относительно спокойно. Да, у нас было движение рубля вверх на фоне того, что Соединенные Штаты отменили введение новых тарифных ограничений в отношении Китая. Потом было движение назад. То есть мы опять приблизились к корреляции с нефтяными ценами. Нефть пошла вверх — рубль укрепился, нефть пошла вниз — рубль упал. Если мы этот фрагмент движения нефтяных цен из уравнения уберем, то получим стабильную картину. Страшилки про то, что в августе будет 70 руб. за доллар не сбылись и, наверное, не сбудутся. Основная валютная торговля идет в паре доллар-рубль на нашем рынке. Поэтому, конечно, при укреплении доллара до отметок 1,10 в паре с европейской валютой мы получим некий перекос.

Но ввиду того, что у нас корзина состоит примерно поровну из евро и долларов, а по ней надо все-таки судить о положении российского рубля, мы большого изменения не получим. Общее ослабление рубля, даже несмотря на летний период, на все вот эти факторы, не столь значительное и укладывается в нормальные процентные показатели этих изменений.

Поэтому сказать четко, до каких пределов мы можем увидеть укрепление рубля или, наоборот, ослабление, я думаю, не сможет никто. И в своих прогнозах инвестиционные банки только расширяют эту вилку. Сначала они говорили 64-65, теперь 63-67, а некоторые 62-70. Слушайте, давайте поставим 50-100 и успокоимся.