Глава Cathay Pacific ушел на фоне беспорядков в Гонконге

Глава крупнейшей авиакомпании Гонконга Cathay Pacific Руперт Хогг покинул свой пост, о чем компания сообщила в отчете (.pdf) для фондовой биржи. Этому шагу, который оказался неожиданным для наблюдателей, предшествовало усиление давления на авиаперевозчика со стороны китайских регуляторов, потребовавших отстранить от обслуживания полетов всех сотрудников, участвовавших в антиправительственных акциях протеста. Кроме того, авиакомпания вынуждена была отменить сотни рейсов, когда участники протестов заблокировали здание аэропорта в Гонконге, и акции Cathay Pacific из-за этого упали.

В своем обращении к сотрудникам Cathay Pacific, с текстом которого ознакомился телеканал CNN, господин Хогг отметил: «Очень непростой и решающий момент для наших авиакомпаний. Нет сомнений, что наша репутация и наш бренд находятся под мощным давлением, и это давление нарастало в течение нескольких недель, особенно на крайне важном рынке материкового Китая. Могли бы мы распорядиться в этом ситуации по-другому? Оглядываясь назад, можно сказать "да"». Он также подчеркнул, что как глава компании берет ответственность на себя.

Компанию также покидает коммерческий директор Пол Лу. Руперта Хогга на посту генерального директора сменит Огастас Танг, прежде возглавлявший Hong Kong Aircraft Engineering, а Пола Лу — глава HK Express Роналд Лам. Новые назначения вступят в силу 19 августа.

Алена Миклашевская