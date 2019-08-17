Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов

В пятницу Мосгорсуд приговорил гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима, как запрашивало обвинение, и штрафу в 900 тыс. руб. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск почти на 199 млрд руб., заявленный потерпевшей стороной — Фондом промышленных активов, принадлежащим ВЭБу. Защита намерена обжаловать приговор.

Ссылаясь на ч. 1 ст. 241 (гласность) Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающую разбирательство уголовного дела в суде в закрытом режиме, чтобы исключить разглашение государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны, председательствующий на процессе Олег Музыченко отказался оглашать приговор в отношении Олега Мкртчана в полном объеме, ограничившись резолютивной частью своего решения. Из нее следовало, что 53-летний бизнесмен признан виновным в хищении кредитов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 86 млрд руб. Однако судья не уточнил, как именно были похищены средства. По словам господина Музыченко, изначально потерпевшей стороной был признан Внешэкономбанк, однако он удовлетворил гражданский иск более чем на 198 млрд руб. к Олегу Мкртчану от некоммерческого Фонда промышленных активов, который принадлежит ВЭБу. Своей вины в хищении гендиректор ИСД не признал.

Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) 5 февраля 2018 года на основе рапорта сотрудников управления «К» ФСБ. В тот же день господин Мкртчан был задержан, обвинен и арестован Басманным райсудом.

По изначальной версии следствия, господин Мкртчан привлек несколько кредитов ВЭБа для развития предприятий ИСД, однако затем вывел средства на подконтрольный ему офшор. При этом, как считают в СКР, бизнесмен несколько лет платил проценты по кредитам, чтобы ввести в заблуждение руководство ВЭБа.

Однако в суде, который проводился в закрытом для СМИ режиме, выяснилось, что заемщиком выступал кипрский офшор Margit Holding Ltd, находящийся под контролем ВЭБа. С 2011-го по 2016 год офшор перевел 85 млрд руб. на развитие Алчевского металлургического комбината под залог его акций. В свою очередь, Олег Мкртчан, как гендиректор и совладелец ИСД, в который входил меткомбинат, организовывал выплаты по кредитам. До начала боевых действий в Донбассе кредитор успел получить порядка $40 млн, а затем выплаты прекратились.

Право требования долга было переуступлено НКО, занимающемуся проблемными промышленными активами. Фонд промышленных активов изменил исковые требования к осужденному, решив, что он должен платить по курсу доллара на конец 2016 года.

Судья также отметил, что до исполнения приговора под арестом останется имущество господина Мкртчана, в том числе автомобиль, а также 1,5 млн руб., более $40 тыс. и €14 тыс.

Защита господина Мкртчана не стала комментировать то, что происходило на закрытом судебном процессе, заявив, что обязательно обжалует приговор в Верховном суде.

Юрий Сенаторов