Туристы доплатили за путевки

Увеличение стоимости поездок в Турцию и уход с рынка демпинговых предложений привели росту среднего чека на отдых за рубежом по итогам летнего сезона почти на 10%. Туры по России, напротив, подешевели на 7%. Но низкие цены не добавили им популярности у путешественников: спрос на отдых в стране снизился из-за установившейся холодной погоды.

Средний чек при покупке организованного тура за рубеж по итогам летнего сезона достиг 92 тыс. руб. Такие данные приводит сервис Travelata.ru. Согласно расчетам аналитиков, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 9,5%. Гендиректор Travelata.ru Алексей Зарецкий связывает динамику с увеличением стоимости отдыха в Турции, которая этим летом сформировала 55% продаж туроператоров. Средний чек на этом направлении вырос с 85 тыс. до 92 тыс. руб. год к году. Господин Зарецкий называет одной из причин роста цен переход турецких отельеров на расчеты в евро. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин добавляет, что уходящее лето выдалось в целом благоприятным для рынка выездного туризма: спрос увеличивался вслед за укреплением рубля. Согласно данным погранслужбы ФСБ РФ, общее количество поездок россиян за границу по итогам первых шести месяцев 2019 года выросло на 6,7%, до 21,2 млн год к году.

На рост среднего чека по всем странам также заметно повлияло сокращение доли бюджетных предложений, большая часть из которых в прошлом году приходилась на Грецию. В этом году средний чек на направлении, по данным Level.Travel, вырос сразу на 25%, до 74,6 тыс. руб. Если в 2018 году предложения стоимостью до 30 тыс. руб. формировали 5% продаж всех туров за рубеж, в этом году показатель сократился до 3%, следует из расчетов аналитиков. Алексей Зарецкий объясняет, что в этом сезоне туроператоры лучше спланировали летний сезон, как следствие, направлений с переизбытком предложения не было.

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов говорит о 50-процентном сокращении продаж по демпинговым ценам: «Рынок просто стал более упорядоченным». Но, по его словам, о полном исчезновении подобных предложений речи не идет — для туроператоров это хороший инструмент маркетингового продвижения. Фиксирующий аналогичную динамику сооснователь Level.Travel Дмитрий Малютин дополнительно связывает ее с ростом и качественным изменением аудитории сервисов онлайн-бронирования. «Если раньше основными клиентами были ищущие низкие цены прайсхантеры, то этим летом 45% туров у нас забронировали семьи с детьми»,— объясняет он. Для самостоятельных туристов поездки за рубеж летом, напротив, стали немного дешевле. Согласно данным Biletix, средний чек при бронировании авиаперелета из Москвы в Анталью сократился на 10%, до 19 тыс. руб. Аналогичный перелет в Бургас подешевел на 18%, до 16,3 тыс. руб. Средний чек при бронировании билетов в Барселону и Тиват вырос на 5% и 1% соответственно, до 19,6 тыс. руб.

Стоимость путешествия по России, согласно Travelata.ru, почти не изменилась: средний чек по итогам летнего сезона снизился до 47 тыс. руб. против 48 тыс. руб. годом ранее. По данным Level.Travel, бронирования до 41 тыс. руб. подешевели в среднем на 7%. Сергей Ромашкин связывает это со снижением цен на авиаперелеты, которые традиционно формируют 50% стоимости пакетного предложения. Кроме того, перевозка на внутренние курорты стала доступнее на фоне увеличения конкуренции и провозных мощностей (см. “Ъ” от 26 июля). Стоимость гостиничного размещения при этом выросла всего на 4–5%, добавляет господин Ромашкин.

Несмотря на низкие цены, доля внутреннего направления по итогам летнего сезона в структуре продаж снизилась с 9% до 8% год к году. Сергей Ромашкин ожидает, что турпоток в Краснодарский край в этом году останется на уровне прошлого, а в Крым — увеличится на 8%. В начале года динамика была значительно лучше, но уже в июле установившаяся прохладная погода привела к снижению спроса, поясняет он. По словам топ-менеджера, рост турпотока в Крым во многом обеспечило открытие автомобильного сообщения по Крымскому мосту: у туроператоров путешественники теперь все чаще покупают только размещение.

Александра Мерцалова