Права обманутых дольщиков в Ленобласти восстановит специально созданный фонд

Минюст РФ зарегистрировал Ленинградский областной фонд защиты граждан — участников долевого строительства. Свидетельство о регистрации некоммерческой организации получено администрацией региона. До конца августа должны быть завершены все кадровые и организационные процедуры, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Региональный Фонд был создан благодаря принятым летом этого года поправкам в законодательство о долевом строительстве, которые определили новую схему завершения долгостроев. Организация будет обладать всеми правами застройщика в проблемных объектах, которые станут достраивать путем софинансирования из федерального бюджета. Из областной казны на эти цели будет выделено 2 млрд рублей. Примерно столько предполагается выделить из бюджета страны.

Первый объект для работы регионального фонда станет ЖК «Шотландия» в Агалатово, который не достроила компания «Навис». Согласно плану достройки, несколько домов первой очереди должны быть сданы до конца августа 2020 года. Также Фонду предложено включить в программу софинансирования завершение ЖК «Ленинградская перспектива» в Мурино и несколько ЖК группы «Норманн» в Мурино и Янино.