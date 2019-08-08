«Шотландия» перестанет тянуть волынку

Один из проблемных объектов обанкротившейся СК «Навис» — ЖК «Шотландия» в Ленобласти — достроят с помощью регионального фонда помощи обманутым дольщикам. Он станет первым долгостроем в регионе, который будет завершен по новой схеме. Всего проблемный жилой комплекс включает в себя 17 корпусов, однако пока федеральный центр обнадежил дольщиков только двух домов.

Применение новой для региона и страны схемы завершения работ на долгострое подтвердил вчера заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, посетивший ЖК «Шотландия» в деревне Скотное. Проблемный объект будет достроен по схеме софинансирования госкомпании «Дом.РФ» и бюджета Ленинградской области, заказчиком выступит региональный фонд помощи обманутым дольщикам. Сама структура еще не создана, но, по словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, 9 августа Минюст РФ должен ее зарегистрировать. Регион станет первым субъектом Федерации, который зарегистрирует такой фонд, и первым опробует новую схему завершения домов, сказал губернатор. Виталий Мутко поручил конкурсному управляющему СК «Навис» Даниилу Федичеву начать стройку корпусов «Шотландии» до конца ноября 2019 года. Завершить работы на домах первой очереди планируется до конца следующего года, пообещал господин Мутко.

ЖК «Шотландия» — малоэтажный комплекс из 17 корпусов, строить которые предполагалось в три очереди. Застройщиком проекта является СК «Навис», признанная в конце февраля этого года банкротом. Работы на стройплощадке начались еще в 2014 году. По данным Госстройнадзора Ленобласти, готовность первой очереди составляет 80%, второй и третьей — 10%. Всего квартиры в ЖК приобрел 531 дольщик.

С помощью регионального фонда помощи обманутым дольщикам планируется завершить только два дома первой очереди «Шотландии», квартиры в которых приобрел 91 человек. На эти цели требуется 78 млн рублей. Всего на достройку всех шести корпусов первой очереди нужно 250 млн рублей, сообщил “Ъ” Александр Дрозденко.

В июне Госдума приняла закон, предоставляющий регионам право создавать некоммерческие организации в форме регионального фонда для достройки проблемных объектов недвижимости. Как сообщал “Ъ”, источниками финансирования таких фондов станут имущественные взносы региональных и федерального бюджетов (во втором случае — через Фонд защиты прав дольщиков) (см. “Ъ” от 22.05.2019). Деньги будут предоставляться только на завершение объектов, строительство которых началось до июля этого года, а также для проектов, реализующихся без использования эскроу-счетов. Все расчеты по операциям подобных региональных фондов должны будут проводиться с участием банка «Дом.РФ».

По словам Александра Дрозденко, чтобы создать региональный фонд, Ленобласть подтвердила Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства свою часть вложений: 300 млн рублей — на 2019 год, 700 млн рублей — на 2020-й, 1 млрд рублей — на 2021-й. Региональная составляющая составляет одну треть. Учитывая пропорцию вложений, в этом году на завершение проблемных объектов Ленобласти может быть выделено 900 млн рублей. Деньги чиновники рассчитывают направить на достройку ЖК «Ленинградская перспектива» в Мурино от «ЛенСпецСтроя» (1,2 тыс. обманутых дольщиков) и объекты «Норманн ЛО»: ЖК «Яркий» в Янино (884 дольщика) и ЖК «Десяткино 2.0» в Мурино (1,6 тыс. человек).

Помимо ЖК «Шотландия», ООО «Строительная компания "Навис"» (входит в Navis Development Group братьев Александра и Владимира Львовичей) выступало застройщиком нескольких корпусов ЖК «Щегловская усадьба» в поселке Щеглово и ЖК «Созвездие» в Мурино. Последний ЖК в этом году достроил донор — компания «Евроинвест Девелопмент», а завершение четырех корпусов «Щегловской усадьбы» профинансировала ГК «Полис Групп» (см. “Ъ” от 29.07.2019).

По данным регионального Госстройнадзора, в Ленобласти насчитывается 17,1 тыс. обманутых дольщиков. Граждане купили квартиры у застройщиков, в отношении которых введена процедура банкротства, или же у компаний, сорвавших сроки сдачи домов на год и более.

Ольга Кантемирова