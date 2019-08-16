На реконструкцию ГУМРФ имени Макарова могут выделить дополнительно около 200 млн рублей

На реконструкцию учебного городка №2 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5) могут дополнительно выделить около 200 млн рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту постановления об осуществлении инвестиций за счет средств федерального бюджета в реконструкцию объекта. Таким образом, общая стоимость проводимых работ может составить 1,7 млрд рублей.

Проектом предусмотрена перепланировка помещений учебного корпуса (литер А), реконструкция пятиэтажного общежития под учебный корпус (литер Б) для размещения судоводительского и радиотехнического факультета с пристройкой шлюпочного тренажера, строительство общежития для преподавателей и курсантов, а также возведение спортивного блока со столовой, котельной, контрольно-пропускного пункта и другие работы.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию объекта намеревались выделить в общей сложности около 1,2 млрд руб.