Активистке «Открытой России» продолжат помогать стены

Суд в третий раз удовлетворил ходатайство следователя о продлении домашнего ареста члену федерального совета «Открытой России» ростовчанке Анастасии Шевченко, обвиняемой в осуществлении деятельности «нежелательной» организации (ст. 284.1 УК РФ). Следствие мотивировало свое ходатайство тяжестью инкриминируемого преступления, которое посягает на конституционный строй и безопасность государства. Активистка находится под домашним арестом уже семь месяцев. На этот раз меру пресечения госпоже Шевченко продлили до 20 октября. Защита считает решение суда незаконным и будет его обжаловать.

Ленинский районный суд Ростова продлил домашний арест координатору ростовского отделения «Открытой России» Анастасии Шевченко до 20 октября, сообщается в группе «Открытой России» в Facebook. Такую меру пресечения суд избирает активистке в третий раз. Госпожа Шевченко находится под домашним арестом уже семь месяцев. Во время судебного заседания судья попросила судебных приставов вывести из зала суда семилетнего сына и пятнадцатилетнюю дочь активистки, так как несовершеннолетние не имеют права присутствовать на заседании.

В пресс-службе Ленинского суда «Ъ-Юг» не смогли оперативно подтвердить информацию об избрании госпоже Шевченко меры пресечения.

Адвокат активистки Сергей Ковалевич рассказал, что следствие мотивировало ходатайство о продлении меры пресечения тяжестью инкриминируемого преступления, которое посягает на конституционный строй и безопасность государства. Защитник считает решение суда необоснованным: «Оно было незаконным и немотивированным еще с 23 января этого года. Суд не способен отпустить на свободу многодетную мать, которая не представляет совершенно никакой опасности. Ведь она имеет по отношению к детям обязанности, как моральные, так и прописанные в Семейном кодексе: воспитывать детей, гулять с ними, организовывать их досуг и т. д.»

«Домашний арест не позволяет ей реализовать обязанности по отношению к ее собственным детям: она не может сопровождать их в школу, не может с ними гулять»,— сказал господин Ковалевич.





Защитник добавил, что будет обжаловать это решение в Ростовском областном суде.

Госпожу Шевченко задержали в январе этого года, она стала первой в России подозреваемой по уголовному делу о работе «нежелательных» организаций (ст. 284.1 УК РФ). Тогда ее отправили на двое суток в изолятор временного содержания, а затем избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Через неделю после ареста активистки в больнице умерла ее старшая дочь, госпитализированная с обструктивным бронхитом из интерната для детей с особенностями развития. Тогда суд позволил госпоже Шевченко навестить девушку, но активистка попала к дочери за несколько часов до ее смерти.

Напомним, основанное Михаилом Ходорковским движение «Открытая Россия» было признано Генпрокуратурой России нежелательной организацией в апреле 2017 года. Организации Otkrytaya Rossia («Открытая Россия», Великобритания), Open Russia Civic Movement (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США) попали в список нежелательных. Как сообщили в Генпрокуратуре, они осуществляют на территории РФ «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными». Однако в «Открытой России» отметили, что организация не является иностранной и ее деятельность не подпадает под ст. 284.1 УК РФ.

Анастасия Шевченко хорошо известна в Ростове-на-Дону. В 2018 году она возглавила предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Ксении Собчак в Ростовской области. Будучи членом федерального совета «Открытой России», она вела политическую работу вместе с Антоном Приходько и Еленой Меньшениной. Активисты пытались создать в Ростовской области союз оппозиционных партий «Демократическая коалиция Дона», проводили протестные акции против повышения пенсионного возраста, участвовали в пикетах в поддержку задержанных по делу так называемой «ростовской революции» (группа молодых людей обвиняется в попытке организации массовых беспорядков 5 ноября 2017 года; по версии следствия, для этого они создали группу в интернете). Сестры Ирина и Ольга Зенины в составе «Солидарности» принимали активное участие в акциях протеста местного штаба Алексея Навального, проводили пикеты в поддержку политических заключенных, а также против установки памятника героям Донбасса в Ростове.

Дарья Голякова, Ростов-на-Дону