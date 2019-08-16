В Ленобласти отремонтируют дублера «Скандинавии»

В Ленинградской области отремонтируют участок региональной трассы «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково». Автодорога является «дублером» федеральной трассы А-181 «Скандинавия».

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, ремонтные работы проведут на участке с 22 по 35 км дороги. На объекте будет применена асфальтовая смесь особой прочности с добавлением щебня плотных горных пород (ЩМА). Стоимость работ составляет 178 млн руб.

Добавим, что в настоящее время на «Скандинавии» ведутся работы по реконструкции трассы.