«Русвинил» займется поиском партнера для производства стройматериалов из шлама

Крупнейший в России производитель поливинилхлорида «Русвинил» (совместное производство СИБУРа и бельгийской Solvay) планирует найти партнера для промышленного производства газосиликатных блоков с использованием шлама – побочного продукта выработки ПВХ. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания Нижегородской области по итогам выездного совещания комитета по экологии на предприятии.

По словам генерального директора ООО «Русвинил» Гюнтера Надольны, компания и Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ) провели исследование и выяснили, что шлам из сульфатов, кальция, магния и карбонатов можно использовать как примеси для производства стройматериалов. В прошлом году «Русвинил» с помощью подрядной организации получил образцы продукции.

«Необходимо понимать, что этот процесс действительно небыстрый: требуется время для создания наилучшей безопасной технологии. Когда мы будем уверены в ней, то займемся поиском партнера, который переведет ее в промышленный масштаб. Данная инициатива полностью отвечает политике „ноль отходов“, которой мы руководствуемся на “Русвиниле”»,– сообщил господин Надольны.

Напомним, ранее у некоторых депутатов регионального парламента возникли вопросы к технологии возможного выпуска стройматериалов с примесью шлама. Поэтому народные избранники приняли решение побывать на производстве, чтобы убедиться в его безопасности.

Подробнее о планах предприятия – в материале “Ъ-Приволжье” «ПВХ попал под пресс».

Владимир Зубарев