ПВХ попал под пресс

Крупнейший в России производитель поливинилхлорида «Русвинил» планирует наладить производство газосиликатных блоков из отходов производства. Компания совместно с Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом создала установку для их выпуска. Объем инвестиций и сроки реализации проекта в компании не называют. О его реализации стало известно на заседании законодательного собрания, когда депутаты подняли вопрос о целесообразности продления предприятию налоговых льгот, предоставленных за реализацию предыдущего инвестиционного проекта. По их данным, отходы производства «Русвинила» являются опасными и утилизируются с нарушением законодательства.



В четверг депутаты законодательного собрания обсуждали вопрос продления льгот крупнейшему в России производителю поливинилхлорида (ПВХ) ООО «Русвинил» (совместное производство ­СИБУРа и бельгийской Solvay). Инвестиционное соглашение между правительством области и компанией было подписано в 2008 году, проект получил приоритетный статус. В 2014 году в промзоне Кстова был построен завод мощностью 350 тыс. т ПВХ в год. В 2012 и 2014 годах были заключены два дополнительных соглашения о продлении срока действия налоговых льгот. Третье дополнительное соглашение подразумевает продление преференций до конца 2020 года. По данным областного парламента, после принятия третьего дополнительного соглашения объем инвестиций в проект увеличится с 72,99 ­млрд руб. до 74,09 млрд руб. (во что будут вложены средства в правительстве и компании не уточнили.— “Ъ-Приволжье”). Государственная поддержка в форме льготы по налогу на имущество уменьшится с 3,5 до 3,3 млрд руб., бюджетный эффект увеличивается с 1 до 1,2 млрд руб.

Во время обсуждения законопроекта депутат Владимир Буланов усомнился в целесообразности предоставления льгот предприятию. По его словам, ранее руководство завода говорило, что «Русвинил» будет ежедневно производить по 150 т «токсичных» отходов, и обещало построить железнодорожную ветку для вывоза их на полигон, а также организовать производство строительных материалов. Владимир Буланов заявил, что ничего из этого не сделано.

Финансовый директор ООО «Русвинил» Александр Кудряшов пояснил, что отходами производства на предприятии является гипсосодержащий шлам низкого класса опасности. «Мы долго искали возможности для его утилизации. Сейчас идет создание и тестовые испытания линии по производству легких кирпичей из этого шлама. Подбирается необходимый состав присадок, которые смогут сделать эти стройматериалы прочными». Он также сообщил, что в настоящее время у предприятия заключен договор с АО «Управление отходами-НН» на вывоз отходов на полигон. Глава комитета по экологии Владислав Атмахов предложил провести отдельное рабочее совещание по вопросу обращения отходов на «Русвиниле». Владимир Буланов предложил отложить вопрос о предоставлении налоговых льгот предприятию, пока не будет полной ясности о составе отходов, их опасности и утилизации.

В ответ на запрос “Ъ-Приволжье” на ООО «Русвинил» сообщили, что основным сырьем для производства ПВХ является поваренная соль, которая проходит несколько стадий очистки, в результате чего остается осадок из песка, солей кальция и магния — шлам. «Этот материал схож по составу с гипсом, является безопасным и относится к IV классу отходов, как, например, бытовой мусор или старая мебель. Шлам направляется для утилизации на специализированный полигон в соответствии с разрешительными документами и нормативами на размещение отходов. В среднем дневной объем шлама составляет менее 30 т», — пояснили на заводе. «Русвинил» решил направлять эти отходы на переработку и совместно с Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом создал установку по производству газосиликатных блоков. Сейчас отрабатывается технологическая схема, после этого начнутся испытания продукции на прочность, влагостойкость и другие требования, предъявляемые к строительным материалам, добавили на заводе.

Во время заседания парламента за предприятие вступился губернатор Глеб Никитин: «По всем расположенным в Кстове основным загрязнителям и отходообразователям, в том числе и по "Русвинилу", проведены проверки природоохранного законодательства. Никаких нарушений, связанных с выбросами или обращению отходов различного класса опасности, не выявлено». Глава региона напомнил, что соглашение с «Русвинилом» важно для региона, и попросил его принять, пообещав контролировать ситуацию с отходами производства. После этого Владимир Буланов снял свое предложение отложить продление налоговых льгот. Большинством голосов депутаты продлили действие инвестиционного соглашения до 2020 года во втором окончательном чтении.

Андрей Репин