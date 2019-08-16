Июль 2019 года оказался самым жарким за историю наблюдений

На большей части планеты в июле стояла очень теплая погода, так что он стал самым жарким месяцем в истории наблюдений, сообщает американское Национальное управление по исследованиям океана и атмосферы (NOAA). По данным исследователей из Национального центра по информации об окружающей среде, входящего в NOAA, средняя температура на Земле в июле текущего года была на 1,71°F (0,95°С) выше средней температуры в июле в XX веке — 60,4°F (15,8°C). NOAA и предшествовавшие ей организации ведут наблюдения за погодой с 1880 года, так что это рекордный показатель за 140 лет.

Предыдущий рекорд был поставлен в июле 2016 года, кроме того, девять из десяти самых жарких июлей в истории наблюдений приходятся на период с 2005 года. Жара в июле текущего года стояла во многих странах: температура в 11 странах Европы, в том числе Франции, Великобритании, Германии, Бельгии, Нидерландах, обновила рекорды за все время наблюдений. Так, в Германии температура достигала 42,6°C, а в Бельгии — 41,8°C.

Рекордным также оказалось таяние льдов в июле: как сообщает Национальный центр данных по исследованию снега и льда США, морской ледовый покров в Арктике оказался на 19,8% меньше среднего показателя. Предыдущий рекордно низкий уровень был зафиксирован в июле 2012 года.

Яна Рождественская