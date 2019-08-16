Путь на Эверест преграждают высокой платой

Взойти на Эверест станет сложнее и дороже: власти Непала задумались об ужесточении правил для альпинистов, желающих подняться на самую высокую точку Земли. В частности они хотят повысить плату за разрешение на восхождение до $35 тыс. Еще альпинистам придется пройти дополнительную подготовку. На такой шаг власти Непала решили пойти из-за большого количества желающих подняться на Эверест. В последнее время на подходах к вершине образуются длинные очереди, и нередко это становится причиной гибели людей. Чем альпинистов так привлекает Эверест? И во сколько обойдется штурм самой высокой горы? Разбирался Владислав Викторов.

Прошедший весенний сезон на Эвересте оказался поистине неудачным. Только за две недели мая во время восхождения погибли 11 человек. Все они покоряли максимальную высоту — 8,848 метров. И если обычно причиной трагедии становятся, например, лавины, то в этот раз люди погибали из-за больших очередей. Погодные условия заставляли альпинистов останавливаться, в итоге кому-то не хватало кислорода, кому-то просто становилось плохо, но спуститься из-за толпы было невозможно.

Снизить поток должны новые правила, которые готовят власти Непала. В частности, они хотят, чтобы альпинистов водили на Эверест только инструкторы с опытом от трех лет. Сейчас в Непале появилось много мелких компаний, которые предлагают за $20-30 тыс. помочь с восхождением, рассказывает президент клуба «7 вершин» Александр Абрамов, который 10 раз покорял Эверест. В эти деньги входит лишь минимальный набор снаряжения, но опытный альпинист знает, что такая экспедиция требует немало вложений, продолжает Абрамов: «Люди летят на самолете, 60 дней питаются, нанимают местный персонал, шерпов, каждый порядка $15 тыс. обходится, покупают кислород. У западных компаний это стоит $65-85 тыс., у непальских компаний, которые делают сервис две звезды, — $34-35 тыс.

Хорошие палатки, хороший кислород в большом количестве, интернет — все это вместе будет стоить порядка $140 тыс.».

Не менее важна и физическая подготовка альпиниста. На это тоже хотят обратить внимание власти Непала. Они предлагают допускать к восхождению на Эверест только тех, у кого есть опыт покорения гор высотой не менее 6,5 тыс. метров. Но часто бывает так, что даже подготовленные альпинисты не выдерживают величия Эвереста. Поэтому каждый рискует, и в этом притягательность, говорит теле- и радиоведущий, путешественник Виктор Набутов. Не так давно он покорил Килиманджаро, а в следующем году собирается штурмовать южную вершину Эвереста: «Условно говоря, за полгода можно пройти специальную высотную подготовку, чтобы организм адаптировался. Но Эверест — это не первая и даже не пятая гора должна быть. Это такая очень сложная, во многом философская материя, и надо принимать очень важные решения в жизни — это только в горах возможно. Я, честно говоря, планирую только подняться до седла Эвереста — это очень опасная часть маршрута, этот ледник каждый день находится в движении».

Если уж человек и решился покорять Эверест, то повышение стоимости самого разрешения на восхождение с 11 до $35 тыс. вряд ли его отпугнет, говорит тренер Центральной школы инструкторов по альпинизму Денис Киселев. Но здесь кроется другая проблема. Есть условное правило, например, если ты не успел добраться до вершины до 13 часов, то, даже если остается всего два шага, лучше вернуться. Но нередко люди не прислушиваются к этому — они тратят последние силы на восхождение и на обратный путь их уже не остается, говорит Денис Киселев: «У каждого альпиниста есть точка возврата, то есть до 15 часов ты идешь вверх, а дальше, вне зависимости от результата, ты идешь вниз, иначе тебе не хватит кислорода, иначе можно заночевать там. Но человек заплатил большие деньги, он прошел такой путь, поэтому часто люди на это не обращают внимания.

Погибшие — это те, кто не смог рассчитать ресурсы своего организма».

В любом случае повышение стоимости разрешения на восхождение до $35 тыс. — весомый повод еще раз взвесить силы. Эверест покоряется не каждому. Нередко из-за плохой погоды уже заплатившим альпинистам не удается даже начать восхождение. Но, возможно, так и проверяется воля.

За прошедший весенний сезон правительство Непала выдало рекордное количество разрешений на восхождение — больше 380. Сборы, которые платят альпинисты, — одна из основных статей дохода для страны. В прошлом году на Эвересте побывали больше 700 человек.