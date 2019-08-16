Интернет-магазин Wildberries вложит 5 млрд рублей в строительство логоцентра в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов и основатель крупнейшего интернет-магазина России Wildberries Татьяна Бакальчук подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, компания вложит 5 млрд руб. в строительство логоцентра на территории Татарстана.

Логистический комплекс Wildberries планируется открыть во второй половине следующего года на территории ТОСЭР Зеленодольска. Площадь составит около 100 тыс. кв.м. За счет открытия логоцентра в Татарстане будут созданы 5 тыс. рабочих мест.

Кроме того, соглашение предусматривает партнерство Татарстана и интернет-магазина с целью увеличения продаж малого и среднего бизнеса посредством интернет-торговли.

«Из 14 тыс. поставщиков Wildberries более 8 тыс. –это индивидуальные предприниматели и представители МСП. Сегодня с нами успешно работают 40 поставщиков из Татарстана, за два года их число выросло в 4 раза, а оборот на Wildberries в 1-м полугодии 2019 года увеличился на 200% до 170 млн рублей», — заявила Татьяна Бакальчук.

"Ъ-Казань"