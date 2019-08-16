Трамп призвал к строительству новых психбольниц для борьбы с насилием

Президент США Дональд Трамп считает, что строительство психиатрических лечебниц поможет справиться с насилием с применением оружия в Соединенных Штатах. При этом он заверил, что не позволит ущемлять право граждан на самооборону и будет отстаивать Вторую поправку, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.

«Эти люди психически больные, и никто не говорит об этом. Нам нужно открывать специальные учреждения, мы не можем позволить, чтобы эти люди находились на улицах»,— подчеркнул американский президент, выступая в Нью-Гемпшире перед избирателями (цитата по «РИА Новости»).

Предложение о строительстве лечебниц было высказано на фоне стрельбы в штатах Техас (Эль-Пасо) и Огайо (Дейтон) 3–4 августа, в результате которой погиб в общей сложности 31 человек. Дональд Трамп назвал это варварскими преступлениями «против всего человечества» и объявил об ужесточении наказания за преступления на почве ненависти вплоть до смертной казни.

О том, можно ли считать массовый расстрел в Техасе следствием политики Дональда Трампа, читайте в материале “Ъ”.