УФАС по Татарстану накажет «Корстон» за рекламу «голой официантки»

УФАС по Татарстану решило наказать казанский отель «Корстон» за рекламный баннер с текстом «Голая правда, что наша официантка готова на многое ради вашей улыбки», который был размене на фасаде здания гостиницы, говорится в сообщении ведомства.

По мнению специалистов, баннер нарушает закон «О рекламе», поскольку текст на нем размещен разным шрифтом. Она «исключает возможность оценить рекламу с точки зрения наличия в ней словосочетания "голая правда", а не "голая официантка"». Также члены экспертного совета при ведомстве заявили, что слоган является сексистким, поскольку он оскорбляет и унижает женщин-официанток. Кроме того, на баннере нет данных о рекламируемом товаре, условиях его приобретения или использования, что искажает смысл информации и вводит в заблуждение потребителей.

Решение УФАС по Татарстану может быть обжаловано в Арбитражном суде республики.

"Ъ-Казань"