Вячеслав Франк будет исполнять обязанности мэра Барнаула

Депутаты Барнаульской городской Думы согласовали на пост исполняющего полномочия мэра кандидатуру Вячеслава Франка, ранее занимавшего пост первого заместителя главы администрации Барнаула. Как уточнили в мэрии Барнаула за это решение проголосовали 32 депутата из 34, двое воздержались. Кандидатуру господина Франка предложил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Сегодня стало известно о том, что мэр Барнаула Сергей Дугин уволился по собственному желанию. «Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось. Мы с губернатором Виктором Томенко неоднократно эту тему обсуждали. Сегодня в городе в стадии завершения подготовка к отопительному сезону. Уверен, что муниципалитет получит паспорт готовности к зиме», - процитировала его слова пресс-служба горадминистрации.

Сергей Дугин возглавлял Барнаул с 2015 года.