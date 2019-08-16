«Ведомости»: ФАС предложила новую методику расчета начальных цен на крабовых аукционах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить формулу расчета стартовой цены лота на крабовых аукционах. Из-за этого общая начальная стоимость лотов вырастет в 1,5 раза, до 152 млрд руб., сообщает газета «Ведомости». Ранее Минсельхоз планировал, что продажа всех лотов принесет бюджету РФ около 82 млрд руб.

По словам источников издания, ФАС предложила ввести один понижающий коэффициент, благодаря чему стартовая цена снизится вдвое (изначально в проекте постановления правительства было два коэффицента, уменьшавших стартовую цену втрое). Соответствующие документы внесли в правительство. В пресс-службе правительства заявили «Ведомостям», что решение насчет коэффициента в формуле расчета начальной стоимости пока не принято, и этот вопрос нуждается в дополнительной проработке.

Представитель ФАС сказал газете, что ведомство участвует в согласовании документов «наряду с другими органами власти», но деталей не привел.

Как ранее выяснил “Ъ”, аукционы по распределению 50% квот на добычу краба могут пройти быстрее и по измененным правилам. Президенту РФ Владимиру Путину сообщили о риске срыва торгов и попросили доработать их механизм, в том числе распределив дополнительные квоты на 1,5 тыс. т краба.

Подробности — в публикации “Ъ” «Краба двигают к президенту».