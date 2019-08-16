Грузия назвала незаконными работы российских военных на границе с Южной Осетией

Российские военные накануне возобновили работы по установке проволочного ограждения на границе между Грузией и Южной Осетией. Грузинский МИД назвал проводимые работы незаконными и заявил, что уже обратился по этому поводу к международному сообществу.

Военные из РФ начали установку железных столбов для колючей проволоки утром 15 августа, сообщает грузинский «Первый канал». Работы ведутся на границе между грузинским селом Гугутианткари и южноосетинским селом Дисеви (Грузия считает эту территорию оккупированной). За ограждением оказались дома двух грузинских семей. Дома были сожжены после войны 2008 года, но хозяева продолжали пользоваться земельными участками. Российские военные разрешили семьям забрать свои вещи из домов, уточняет телеканал.

Замглавы МИД Грузии Владимир Константиниди заявил, что сегодня, 16 августа, грузинские дипломаты намерены поехать в Гугутианткари, чтобы на месте оценить «незаконные действия российских оккупационных сил». «Министерство вновь выступило с официальным заявлением и провело встречу с дипломатическим корпусом. Зарубежным партнерам была предоставлена подробная информация о нелегальных действиях (российских военных.— “Ъ”). <…> Мы регулярно общаемся с зарубежными партнерами и с аккредитованным в Тбилиси дипломатическим корпусом, посольствам Грузии поручено мобилизовать международные усилия»,— рассказал он.

По данным Amnesty International, в результате так называемой бордеризации в Грузии более 1 тыс. фермеров лишились доступа к своим землям, 20 семей оказались отрезаны от своих жилищ, а 34 села разделены заграждениями. В частности, жители Гугутианткари жалуются, что заграждения возводятся в непосредственной близости от села, отрезая от них сельхозугодия, пастбища, источники воды и кладбища. При этом они боятся выходить из домов, опасаясь ареста по обвинению в нарушении границы с Южной Осетией.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Грузия обустраивает скандал из-за границ».