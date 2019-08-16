«Коммунисты России» остались в кампании

КПРФ пока не удается избавиться от своих конкурентов на выборах в Госсовет Татарстана. Вчера Верховный суд республики признал законным решение регионального ЦИКа о регистрации списка «Коммунистов России», хотя представители КПРФ утверждали, что их оппоненты нарушили процедуру выдвижения и представили в избирком недействительные подписи. КПРФ готовится обжаловать решение республиканского суда, поскольку прежде Верховный суд России снимал кандидатов «Коммунистов России» с выборов по аналогичным основаниям. Однако те заявляют, что их оппоненты занимаются «сутяжничеством».

Вчера Верховный суд Татарстана отказался снимать с выборов в Госсовет Татарстана партийный список «Коммунистов России». С исковым заявлением обратился первый секретарь рескома КПРФ Хафиз Миргалимов. Он утверждал, что «Коммунисты России» представили в ЦИК Татарстана большое количество недействительных подписей.

Напомним, выборы в Госсовет республики назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 избираются по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах. ЦИК Татарстана допустил до выборов «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», которым не требовалось собирать подписи, а также «Коммунистов России», Российскую партию пенсионеров и Партию роста. Последние представили в ЦИК подписи 0,5% избирателей республики (около 16 тыс.). По итогам проверки 5 тыс. подписей у «Коммунистов России» недействительными были признаны лишь 4,24% — по закону допускается брак до 10%.

В КПРФ дополнительно изучили подписи оппонентов. Глава юридической службы партии Сергей Чикирев сообщил суду, что в итоге у «Коммунистов России» было выявлено еще 343 недостоверные подписи. Суммарное количество брака достигло, по данным КПРФ, 555 подписей или 11,1%. По словам господина Чикирева, это является «достаточным основанием» для отмены решения о регистрации партсписка.

Кроме того, Сергей Чикирев заявил о дополнительных основаниях для снятия оппонентов. Он указал, что «Коммунисты России» представили в ЦИК выписку из протокола о выдвижении кандидатов, в то время как по уставу партии необходимо постановление или резолюция. Также юрист посчитал, что у первого секретаря татарстанских «Коммунистов России» Альфреда Валиева не было полномочий подписывать решения партийной конференции. В КПРФ поставили под сомнение, что выдвижение кандидатов было согласовано с федеральным политбюро партии. Согласно документу «Коммунистов России», решение бюро подписал лично лидер партийцев Максим Сурайкин 19 июня в Москве. Однако в КПРФ заявили, что у них есть документы об оплате господином Сурайкиным личной банковской картой гостиничного номера в отеле Hilton в Ульяновске на эту дату. «Он не мог быть в этот день в Москве»,— заявил замглавы юрслужбы компартии.

«Коммунисты России» и ЦИК Татарстана с этими претензиями не согласились. Глава правового отдела избиркома Елена Григорьева настаивала, что все документы партийцев оформлены надлежащим образом, а часть доводов КПРФ была заявлена «за пределами» срока, отведенного на обжалование регистрации кандидатов. Лидер партийцев Альфред Валиев возмутился тем, что представители КПРФ «вошли в персональные данные Максима Сурайкина». «Мы будем подавать на вас в суд»,— пообещал он оппонентам и обвинил их в том, что они занимаются «сутяжничеством со всеми».

Судья Эдуард Каминский несколько часов изучал документы «Коммунистов России», в том числе подписные листы, но доводы КПРФ не поддержал. Против удовлетворения иска также выступила прокуратура.

Глава избирательного штаба КПРФ Артем Прокофьев сообщил “Ъ”, что партия обжалует решение татарстанского суда. При этом он указал, что в практике Верховного суда России уже есть случаи отмены регистрации «Коммунистов России» по аналогичным основаниям. Так, в 2016 году суд снял партийцев с выборов в Думу Ханты-Мансийского округа. В частности, он признал отсутствие полномочий на заверку списков кандидатов у первого секретаря отделения. Альфред Валиев заявил “Ъ”, что в Татарстане он является «и первым секретарем, и уполномоченным лицом».

На прошлых выборах в 2014 году Верховный суд Татарстана также отказывался снимать с выборов «Коммунистов России» (они получили 2,4%, КПРФ — 5,55%). Правоту КПРФ признал Верховный суд РФ спустя две недели после выборов. Регистрация «Коммунистов России», которые не провели в Госсовет ни одного депутата, была признана незаконной, когда итоги голосования были утверждены.

На этих выборах КПРФ также хотела отменить регистрацию кандидатов Российской партии пенсионеров, но вчера иск неожиданно был отозван. «Многие партии, которые допущены к выборам в Татарстане, являются декорацией. Но мы решили, что избиратель сам должен разобраться, за кого ему голосовать. С “Коммунистами России” проблема не просто в том, что они декорация, а являются политической технологией двойников. У них даже эмблема схожа с нашей. “Коммунисты России” все равно не пройдут в парламент, но отданные за них голоса будут распределены в пользу “Единой России”»,— заявил Артем Прокофьев.

Кирилл Антонов