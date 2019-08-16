Финишный спурт

Экс-глава рухнувшего банка «Спурт» Евгения Даутова, которая в начале лета получила срок в колонии за незаконное финансирование подконтрольных ей заводов КЗСК и «КЗСК-Силикон», стала банкротом. Ее имущество будет распродано в пользу основного кредитора — госкорпорации «ВЭБ.РФ». Адвокат госпожи Даутовой уверяет, что из недвижимости у должницы лишь дом с участком. Основными активами являются акции предприятий, однако те также признаны несостоятельными. На все имущество наложен арест в рамках уголовного дела госпожи Даутовой, который может быть снят только после рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

Вчера Арбитражный суд Татарстана признал Евгению Даутову банкротом. В отношении ее имущества открыто конкурсное производство. Финансовым управляющим госпожи Даутовой суд назначил члена некоммерческого партнерства саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие» Анну Мальцеву. Итоги реализации имущества должника суд рассмотрит в феврале 2020 года. Общие требования кредиторов составили 3,8 млрд руб.

Напомним, Евгения Даутова являлась председателем правления банка «Спурт» (должник владеет 30% акций банка). После краха Татфондбанка в начале 2017 года «Спурт» начал испытывать финансовые проблемы. В июле того же года Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию, а в сентябре «Спурт» признали банкротом.

В начале 2018 года против Евгении Даутовой завели уголовное дело. ЦБ и конкурсный управляющий «Спурта» — Агентство по страхованию вкладов — заявили о хищении имущества кредитной организации. Следствие установило, что госпожа Даутова незаконно из средств банка финансировала подконтрольные ей ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон». В июне 2019 года Вахитовский райсуд Казани признал госпожу Даутову виновной по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов). Судья назначил ей три года и один месяц лишения свободы. Решение суда не вступило в силу. Госпожа Даутова готовится обжаловать его в Верховном суде республики. Пока она находится в СИЗО.

Основной долг госпожи Даутовой образовался при строительстве нового производства кремнийорганических мономеров и продуктов их переработки «КЗСК-Силикон». Строительство началось в 2014 году и до сих пор не завершено. Изначально стоимость проекта оценивалась в 9,8 млрд руб., большую часть которых должны были составить кредитные средства ВЭБа, остальное — средства КЗСК. Однако в 2016 году ВЭБ прекратил финансирование из-за удорожания стоимости строительства в два раза. Кредит в 3,7 млрд руб., выданный под личное поручительство госпожи Даутовой, не был возвращен. Евгения Даутова владеет 30% акций ОАО «КЗСК» (в залоге у ВЭБа), которое контролирует АО «КЗСК-Силикон» (51%).

В конце прошлого года ВЭБ инициировал банкротство госпожи Даутовой. В феврале в отношении должницы была введена реструктуризация долга, но уже в июле кредиторы приняли решение о необходимости реализации ее имущества. С ходатайством об этом в суд обратился уже бывший финансовый управляющий Михаил Павлов. В реестр требований кредиторов суд также включил АСВ с суммой 97,8 млн руб. и Федеральную налоговую службу с долгом в 2 руб. 26 коп.

Стоит отметить, что в рамках уголовного дела все имущество Даутовой было арестовано. АСВ выдвинуло против Евгении Даутовой гражданский иск на 2,9 млрд руб., но суд оставил заявление без рассмотрения. По данным kartoteka.ru, госпожа Даутова также является учредителем компаний «Газ-Маркет», «Редит», «Арахуз», «Финар», «Аргент-К» (все находятся в стадии ликвидации). Следствие полагало, что через эти фирмы она кредитовала проекты КЗСК.

Адвокат госпожи Даутовой Олег Шемаев вчера сообщил “Ъ”, что имущество по-прежнему находится под арестом. При этом он оценил его стоимость более чем в 10 млрд руб. Однако он добавил, что из личного имущества у Евгении Даутовой лишь дом и участок под ним. Основными активами являются доли в компаниях. При этом предприятия госпожи Даутовой также признаны банкротом. На «КЗСК-Силикон» конкурсное производство открыто в январе этого года, на КЗСК — в июле.

Партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак указывает, что требования ВЭБа частично обеспечены залогом акций ОАО «КЗСК». Это означает, что госкорпорация получит «преимущественное удовлетворение своих требований за счет средств, вырученных от реализации вышеуказанных ценных бумаг». Он отметил, что акции КЗСК «пойдут в конкурсную массу», несмотря на то, что само предприятие признано банкротом: «До момента исключения общества из ЕГРЮЛ акции подлежат продаже по цене, определяемой на торгах».

Господин Журавчак добавил, что «введение в отношении должника процедуры реализации имущества не влечет автоматическое освобождение имущества от ареста». Однако после того как приговор по уголовному делу вступит в силу (либо будет отменен), арест будет снят: «Тогда финансовый управляющий сможет приступить к реализации имущества».

Согласно законодательству, после завершения банкротства Евгения Даутова в течение трех лет не сможет занимать руководящие должности в компаниях, а еще в течение пяти лет — инициировать собственное банкротство.

Александр Шакиров