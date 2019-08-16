Раскопки в Сандармохе дошли до политической плоскости

В Международном обществе «Мемориал» считают политизированными критические заявления минкульта Карелии о захоронении жертв политрепрессий в урочище Сандармох. В письме министерства в Российское военно-историческое общество (РВИО) высказывается сомнение, что в Сандармохе захоронены политрепрессированные, а также говорится, что «спекуляции вокруг событий в урочище» «наносят ущерб международному имиджу России». С такими аргументами чиновники попросили РВИО о проведении раскопок в урочище для проверки гипотезы о расстрелах там финнами красноармейцев.

Письмо, подписанное и. о. министра культуры Республики Карелия Сергеем Соловьевым, с просьбой о проведении раскопок в Сандармохе находится у руководителя второй экспедиции РВИО, руководителя департамента поисковой и реконструкторской работы общества Сергея Баринова. Об этом “Ъ” сообщила наблюдатель от «Мемориала» Евгения Кулакова, присутствующая на раскопках. Это письмо в папке с документами РВИО видно на видеозаписи (есть в распоряжении “Ъ”) с пресс-конференции господина Баринова в урочище. Господин Баринов сообщил прессе: «Историко-культурная экспертиза (на раскопки.— “Ъ”) не требуется, потому что у нас было письмо от минкультуры Республики Карелия с просьбой провести повторную экспедицию». Руководитель департамента по информационной политике РВИО Надежда Усманова подтвердила “Ъ” подлинность письма: «Действительно, оно приходило. В нем указана позиция минкульта Карелии. Мы работаем, исходя из нашей позиции. Мы сначала отреагировали на письмо от зампреда правительства Республики Карелия, которое пришло раньше, и поэтому официально опираемся на него».

Господин Соловьев от имени министерства сообщает, что «идея о захоронении в урочище Сандармох жертв политических репрессий активно используется рядом стран в деструктивных информационно-пропагандистских акциях в сфере исторического сознания».

Министерство подчеркивает, что версию о жертвах Большого террора продвигает «Мемориал», и противопоставляет ему «ряд авторитетных карельских историков», которые считают, что в урочище захоронены красноармейцы, расстрелянные финнами в годы Второй мировой войны. По данным министерства, в Финляндии уже обеспокоены переходом темы «в политическую плоскость и возможными имиджевыми потерями». «Спекуляции вокруг событий в урочище не только наносят ущерб международному имиджу России, закрепляют в общественном сознании граждан необоснованное чувство вины перед якобы репрессированными представителями зарубежных государств, позволяют выдвигать необоснованные претензии к нашему государству, но и становятся консолидирующим фактором антиправительственных сил»,— делают вывод в минкульте Карелии и просят РВИО «установить истину».

Фото: Евгения Куликова / «Мемориал»

Напомним, полевые работы в урочище РВИО проводит с 12 по 21 августа (см. “Ъ” от 14 августа). Раскопки идут на территории мемориального комплекса «Сандармох» среди памятных столбов. Уже обнаружены останки 12 человек, элементы одежды и гильзы, которые будут переданы в Следственный комитет России. По данным «Мемориала», здесь похоронены свыше 3,5 тыс. жителей Карелии, более 3 тыс. заключенных—строителей Беломорканала и 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы, среди которых университетские преподаватели — историки и экономисты. Имена захороненных в этом месте установил по архивам ФСБ краевед Юрий Дмитриев. Сейчас над ним идет суд: он обвиняется в изготовлении порнографии, хранении оружия и насильственных действиях сексуального характера (см. “Ъ” от 30 мая).

«С моей точки зрения, это письмо показало, что все эти события вокруг Сандармоха имеют политический подтекст,— пояснил “Ъ” председатель правления международного общества "Мемориал" Ян Рачинский.— Очевидно, что и. о. министра считает увековечение памяти жертв политрепрессий антиправительственной активностью. Он, видимо, не в курсе существования концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий». Господин Рачинский обратил внимание на фразу «якобы репрессированные представители зарубежных стран» и провел параллель с советской комиссией, которая работала в Катыни в 1944 году на месте расстрела поляков, нашла свидетельства, позже признанные Главной военной прокуратурой РФ фальсифицированными, и пришла к выводу, что расстрелы проводили не сотрудники НКВД, а немецкие оккупанты. Господин Рачинский отметил, что захоронение «Сандармох» хорошо задокументировано, а у гипотезы про расстрел красноармейцев финнами нет доказательств. «Развитие событий покажет, насколько серьезно федеральная власть отреагирует на такой вандализм со стороны региональных властей»,— добавил он. Как ожидается, 16 августа «Мемориал» выпустит общее заявление по ситуации в Сандармохе. Ранее санкт-петербургское общество «Мемориал» попросило Генпрокуратуру проверить раскопки на вандализм, надругательство над телами умерших и повреждение объектов культурного наследия.

Анастасия Курилова