РАО радоваться

Компании «Рок агентство» уфимского концертного промоутера Владимира Казыханова грозит выплата Российскому авторскому обществу (РАО) более 1 млн руб. компенсации за нарушение авторских прав на музыкальные произведения мировых звезд. Такое решение принял арбитражный суд Башкирии, установив, что в 2017 году «Рок агентство» без соглашения с РАО провело несколько шоу в московском «Крокус сити холл». В суде компания не смогла доказать, что отчисляла гонорары правообладателям песен. Ее заявление о том, что вопрос выплат брали на себя зарубежные исполнители, документального подтверждения не нашло. По мнению юристов, у компании есть шанс избежать выплат в вышестоящем суде.

Арбитражный суд Башкирии обязал уфимское ООО «Рок агентство» предпринимателя, концертного промоутера Владимира Казыханова (работает под брендом Razzle Wolf Concert Agency) выплатить Российскому авторскому обществу (РАО) 1,04 млн руб. компенсации за нарушение исключительного права на музыкальные произведения зарубежных звезд. В октябре-ноябре 2017 года «Рок агентство» без заключения договора с РАО провело в подмосковном «Крокус сити холле» три шоу из 52 песен, за которые не перечислила гонорар правообладателям, следует из материалов суда.

В первом шоу под названием Echoes Pink Floyd британская трибьют-группа Echoes исполнила 17 песен Pink Floyd, во втором шоу — «Chris Norman. The Best» — британский исполнитель Крис Норман спел 19 песен. В третьем шоу трибьют-группа Queen Classic с участием симфонического оркестра, хора и певицы Сандры Даниэллы исполнила 14 песен группы Queen.

Согласно законодательству, «Рок агентство» должно было заключить с РАО договор, предполагающий перечисление обществу 5% выручки от продажи билетов, заявил представитель организации в суде.

Компенсацию за каждую песню, исполненную в трех шоу, в РАО оценили в 20 тыс. руб. Доказательством исполнения песен зарубежных звезд в суде были видеозаписи всех трех шоу в «Крокус сити холле» и результаты фонографического и музыковедческого исследования.

Представитель компании Владимира Казыханова в суде заявил, что РАО предъявило иск от имени зарубежных авторов незаконно и не имеет прав на сбор этих авторских отчислений. Концерты организовывались по договорам с зарубежными компаниями A.S.S. Concerts & Promotion GMBH, «Саунд промоушн ГмбХ» и Echoes M:event, и в этих договорах были пункты о включении авторских отчислений в гонорары. Кроме того, иностранные партнеры гарантировали, что обладают всеми правами на публичное исполнение песен, заявил представитель «Рок агентства». Он добавил, что компания направляла РАО подписанные лицензионные договоры, но обратно их не получила, после чего пыталась понудить общество заключить их через суд

• ООО «Рок агентство» работает на рынке с мая 2015 года. Специализируется на организации концертов российских и зарубежных рок-исполнителей. В 2017 году при выручке 200 тыс. руб., по информации «СПАРК-Интерфакс», компания получила чистую прибыль в размере 188 тыс. руб. Суд, удовлетворяя требования истца, признал за РАО право на защиту прав иностранных правообладателей, так как организация входит в Международную конфедерацию обществ авторов и композиторов CISAC. Кроме того, суд счел, что «Рок агентство» не представило доказательств того, что его зарубежные контрагенты действительно имели права на исполнение произведений. В договоре с зарубежными компаниями не уточнялось, какая часть выплат была гонораром исполнителей, а какая — авторским вознаграждением, отметил суд. Что касается довода о том, что «Рок агентство» направляло в РАО на подписание лицензионный договор, то, как установил суд, документ относился к концертам, организованным компанией в октябре-ноябре 2018 года. Владимир Казыханов для связи вчера был недоступен и не отвечал на звонки на мобильный телефон. В ноябре его компания, судя по рекламным объявлениям, намерена провести концерты Echoes Pink Floyd в Уфе и в «Крокус сити холл». Юрист башкирского представительства РАО Ленар Гарипов сообщил, что у «Рок агентства» по-прежнему нет лицензионного договора с РАО. Полномочный представитель РАО в республике Николай Рухтин полагает, что организатор шоу не мог не знать о необходимости лицензионных договоров, но предпочел «сэкономить, особенно на фоне падающего рынка». Промоутер Азат Закиуллин (продюсерская компания Art-zakaz) отмечает, что организатор концерта обязан заключать лицензионное соглашение с РАО перед каждым мероприятием. Если исполнитель поет личные песни, то перед концертом пишет заявление в РАО, что отказывается от авторского вознаграждения. Но даже в этом случае должно быть соглашение с РАО»,— отметил собеседник. По мнению старшего партнера юридической фирмы Intellect Максима Лабзина, у «Рок агентства» есть шанс оспорить решение первой инстанции. По его мнению, арбитражный суд Башкирии не применил разъяснения Пленума Верховного суда России от 23 апреля, согласно которым «если конкретный правообладатель может быть установлен, то РАО должно было предъявить иск от имени правообладателя, а компенсация в этом случае должна быть взыскана в пользу правообладателя, а не РАО». «Суд должен был проверить, осведомлен ли правообладатель о судебном процессе. Это дает ответчику шанс в апелляции привлечь к делу правообладателей и направить его на пересмотр. Если, конечно, правообладатели откажутся разделить позицию РАО и не будут относиться к ответчику как к нарушителю своих прав» »,— отметил эксперт. Булат Баширов



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