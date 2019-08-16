В США умер упростивший анализ ДНК нобелевский лауреат

На 75-м году жизни умер американский биохимик Кэри Муллис. Он стал лауреатом Нобелевской премии по химии за открытие дешевого метода анализа ДНК.

Ученый скончался 7 августа в своем доме в Калифорнии. Причиной смерти стала сердечная недостаточность из-за осложнений, полученных после пневмонии, рассказала The New York Times его жена Нэнси Косгроув Муллис

При жизни Кэри Муллис изучал структуру и синтез белка. Во время работы в биотехнологической корпорации Cetus он разработал метод полимеразной цепной реакции (позволяет значительно увеличить концентрации определенных фрагментов ДНК в биологическом материале). Эта разработка принесла ему в 1993 году Нобелевскую премию, которую он разделил с британским ученым Майком Смитом.