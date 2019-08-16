Перековали железо

Крупный сервисный металлоцентр «Пермметалл» покинул его генеральный директор Андрей Чернышов. Теперь руководство компанией будет осуществляться через столичную УК «Регионбизнеспроект». При этом структура управления «Пермметаллом» меняется на фоне ежегодного роста финансовых показателей. В самом обществе изменения в структуре управления не комментируют. Эксперты считают, что они могли произойти в рамках выстраивания единой стратегии управления подразделениями компании.



В ОАО «Пермметалл» сменился топ-менеджмент. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 17 июля 2019 года управлением компании занимается АО «Регионбизнеспроект». Ранее генеральным директором общества значился Андрей Чернышов.

ОАО «Пермметалл» — крупнейший сервисный металлоцентр в Уральском регионе. Деятельность компании направлена на обеспечение промышленных, строительных, ремонтных, нефтеперерабатывающих и других предприятий продукцией из металла. Компания имеет обособленные подразделения в Екатеринбурге и Челябинске, контролирует деятельность дочернего предприятия ООО «Сервис Трейд», расположенного в Москве. По итогам 2018 года компания отчиталась о выручке в 7,8 млрд руб. и прибыли в 79,5 млн руб. Показатели ежегодно растут.

По данным источника в отрасли, на финансовых показателях «Перм­металла» сказался рост строительной отрасли, уменьшение числа конкурентов и расширение ассортимента. Так, согласно сайту «Пермметалла», в августе компания приступила к поставкам поковок различных марок стали, наладила производство собственного просечно-вытяжного листа и открыла представительство в Уфе.

УК «Регионбизнеспроект» зарегистрировано в Москве. По данным «СПАРК-Интерфакс», его владельцем является ЗАО «Контэк-БП». Гендиректором является Олег Мальцев. Он же руководит ООО «Металлсервис — Санкт-Петербург», входящим в ООО «Металлсервис-Групп» Олега Тюрпенко. Получить комментарий от «Металлсервис-Групп» не удалось. Пообщаться с прессой отказался и господин Мальцев.

В компании «Пермметалл» подтвердили факт смены руководства и отметили, что Андрей Чернышов уже не является ее гендиректором. Функции руководителя в Перми исполняет заместитель Денис Вохмянин. Связаться с ним также не удалось из-за его отсутствия на рабочем месте.

По данным председателя совета реготделения «Деловой России», директора Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрия Теплова, «Пермметалл» уже много лет входит в состав одного из крупнейших металлоторгующих холдингов России — ОАО «Металлсервис». «Решение об изменениях было принято в Москве, возможно — в рамках выстраивания единой стратегии управления холдингом. На текущей деятельности предприятия это никак не скажется»,— считает господин Теплов.

Юлия Сырова