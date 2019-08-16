Lamoda переобует клиентов

Lamoda в партнерстве с белорусским стартапом Wannaby запустила в приложении для iOS функцию примерки кроссовок с помощью технологий дополненной реальности. 3D-моделирование стопы для подбора обуви тестирует Wildberries, эксперименты в этой сфере проводит и Ozon. Подобные решения могут сократить долю возвратов, которые в онлайн-торговле могут превышать 60%, считают участники рынка.

В приложении Lamoda для iOS появилась функция виртуальной примерочной с использованием технологий дополненной реальности (AR), сообщили “Ъ” в компании. Она доступна для около ста моделей мужских и женских кроссовок, выбор категории обоснован ее популярностью. Для примерки пользователю необходимо навести камеру на ноги и выбрать нужную модель. «Мы рассчитываем, что виртуальная примерка поможет увеличить конверсию в категории кроссовок до 8–9% и сократит отказы после примерки перед их покупкой на 10–15% — сейчас они могут составлять до 60%»,— сообщила управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group Юлия Никитина.

Партнером Lamoda в этом проекте выступил белорусский стартап Wannaby, разрабатывающий приложение с аналогичной функциональностью. Пока оно также доступно только для iOS, но в конце сентября появится и в Google Play, сообщил CEO Wannaby Сергей Архангельский. В мае прошлого года Wannaby привлек $2 млн инвестиций. Стартап уже сотрудничает с Gucci и ведет переговоры с потенциальными партнерами по всему миру, рассказывает Сергей Архангельский: «Мы видим, что AR-примерка обуви помогает брендам не только увеличить вовлеченность пользователей в их онлайн- и мобильные платформы, но и сконвертировать покупателей обуви из физических магазинов в онлайн»,— заявил он. Рынок онлайн-продаж только кроссовок, по данным Euromonitor, в 2019 году достигнет $15 млрд, указал он.

Одной из основных причин возврата обуви является неверно подобранный размер и неподходящая колодка, а сервис Wannaby этих задач не решает, считает коммерческий директор Ralf Ringer Игорь Камельков. По его словам, уже существуют другие онлайн-сервисы, позволяющие с вероятностью в более 90% подобрать обувь по основным параметрам стопы, которые станут более эффективными. Сейчас на онлайн-площадках доля возвратов составляет в среднем 60–70%, в интернет-магазине Ralf Ringer возвраты составляют порядка 30–35%, уверяет господин Камельков, объясняя разницу показателей тем, что «на сторонних площадках потребитель заказывает и другие бренды».

Технологии 3D-моделирования стопы для подбора обуви в тестовом режиме уже использует онлайн-ритейлер Wildberries, говорит его представитель. Компания планирует запустить такой функционал в мобильных приложениях на iOS и Android в сентябре. По его словам, виртуальная примерочная обуви позволит покупателям, создав 3D-модель ноги, заказывать обувь в соответствии с рекомендациями, учитывающими особенности анатомического строения ноги. По оценке экспертов, функция позволит сократить возврат товаров в данной категории до 20%, отмечают в Wildberries.

Для покупателей одежды и обуви важно «пощупать» товар, поэтому работа с контентом и развитие AR-технологий помогают и перетягивать аудиторию из офлайна в онлайн, и снижать процент возвратов, соглашаются в Ozon. «Мы также тестируем AR, и это дает неплохие результаты: пилот с технологией, которая позволяет примерить крупногабаритную технику для дома, увеличил конверсию из карточек в покупку на 21%. В перспективе мы готовы масштабировать проект на одежду и обувь»,— рассказывает представитель Ozon.

Дмитрий Шестоперов