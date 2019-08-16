Покатил шаром

Пермский актив московского оператора «Планета развлечений» — помещения боулинг-центра в ТРК «Столица» — приобрела индивидуальная предпринимательница Венера Шумитова. До этого ими владел Московский кредитный банк, которому 2,7 тыс. кв. м в одном из крупных пермских ТРК перешли в результате банкротства оператора. Варианты дальнейшего использования актива сейчас находятся в процессе обсуждения. Эксперты полагают, что под стандартный боулинг, тем более в таком объеме, помещение не будет востребовано, и не исключают, что его могут поделить под торговые галереи.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, у помещения, которое ранее занимал боулинг-центр в ТРК «Столица», появился новый инвестор. По данным справочной информации Росреестра, встроенное нежилое помещение площадью 2,65 тыс. кв. м на улице Мира, 41/1, с 11 июня этого года принадлежит Венере Шумитовой. Связаться с ней „Ъ-Прикамье“ не удалось.

Госпожа Шумитова, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в Перми, она занимается деятельностью по предоставлению услуг телефонной связи. Ей также принадлежат 100% долей в ООО «Алло» и ООО «Симтрейдурал». Оба общества также занимаются предоставлением услуг телефонной связи. Венера Шумитова, помимо приобретенных площадей боулинг-центра, уже владеет недвижимостью в ТРК «Столица». Как следует из материалов картотеки арбитражного суда, ей, в частности, принадлежат нежилые помещения общей площадью 224,3 кв. м.

ТРК «Столица» (ул. Мира, 41/1) — первый актив столичного холдинга DVI Group в Перми. Комплекс был введен в эксплуатацию в конце 2004 года, став одним из первых объектов такого типа в городе. Общая площадь — 32 тыс. кв. м, высота — три этажа плюс цоколь. Основным инвестором и девелопером проекта выступал холдинг DVI Group, соинвесторами — сеть бытовой техники «М.Видео», ГК «Алендвик», продуктовый ритейлер «Семья», «Спортмастер» и еще ряд компаний. Помимо торговых галерей, в ТРК размещаются пятизальный кинотеатр «Киномакс» (2 тыс. кв. м), фудкорт (1,5 тыс. кв. м) и боулинг (почти 2,7 тыс. кв. м). У объекта сегодня несколько собственников (физические и юридические лица).

Помещениями боулинга владело московское ООО «Планета развлечений» (оператор клуба «Планета боулинг»). В августе 2016 года компания была признана банкротом, в отношении нее было открыто конкурсное производство. Пермский актив компании был выставлен на торги в конце 2017 года, его стартовая цена составляла 83,7 млн руб. Ни на первых, ни на повторных торгах претендентов на имущество не нашлось. В итоге помещения были переданы залоговому кредитору — ПАО «Московский кредитный банк», который воспользовался правом оставить их за собой с оценкой имущества в сумме 67,8 млн руб.

Директор УК «Столица» Константин Копытов сообщил „Ъ-Прикамье“, что управляющая компания находится в процессе взаимодействия с новым собственником помещений боулинга. «Боулинг пустует с февраля прошлого года. Мы заинтересованы в том, чтобы помещения были сданы в аренду с наибольшей экономической эффективностью и с учетом общей концепции ТРК. Важно найти оптимальный вариант использования. Пока рассматриваются разные возможности»,— пояснил господин Копытов.

Директор АН «Респект» Алексей Ананьев полагает, что в Перми спрос на такой вид развлечений, как боулинг, падает: «История с боулингом в „Столице“ это подтверждает — спроса не хватает, чтобы окупить такие большие площади. Нужна новая идея, как использовать эти помещения. Если все-таки сохранять боулинг, то нужен некий новый формат, не просто площадка, чтобы прийти поиграть». Собеседник „Ъ-Прикамье“ при этом отмечает, что ТРК «Столица» — один из немногих объектов коммерческой недвижимости в городе со стабильно высокой посещаемостью. «С посетителями здесь всегда было хорошо. Вариант разделить этот объем на отдельные торговые галереи — не самый худший. В „Столице“ практически нет вакантных площадей, этот объект пользуется спросом у арендаторов. Другое дело, что здесь нужен специфический арендатор, какой-то сетевой оператор, ради которого посетители точно пойдут на третий этаж торгового центра. Также может быть востребована идея с расширением фуд-корта. Эта зона в ТРК представлена заведениями ГК „Алендвик“, которая является одним из собственников. „Алендвик“ не заинтересован в появлении прямых конкурентов в сегменте общепита, но варианты, его дополняющие, наверное подошли бы. В любом случае 2,6 тыс. кв. м — слишком большое помещение, его скорее всего придется делить»,— не исключает господин Ананьев.

Светлана Быкова