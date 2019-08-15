«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе

Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм. «Наш алгоритм прозрачен, а факторы, влияющие на попадание новостей в топ, есть в открытом доступе. Сообщения о событиях ранжируются таким образом, чтобы дать пользователю в первую очередь ссылки на новости от известных и уважаемых СМИ»,— говорится в сообщении.

В компании напомнили, что у «Яндекса.Новостей» нет редакции, все новости собираются автоматически и показываются в том виде, в каком были опубликованы на странице СМИ.

«Яндекс» объяснил, почему новость про предложение депутата Альфии Когогиной о запрете эксплуатировать старые автомобили была в топе. Компания рассказала, что даже после появления «одиночных сообщений», в которых госпожа Когогина разъяснила свою идею, большинство СМИ не дали опровержения изначальной информации.

Ранее заместитель руководителя фракции «Единой России» Адальби Шхагошев предложил гендиректору «Яндекса» Елене Буниной изменить алгоритм, по которому в топе «Яндекса» появляются новости. Господин Шхагошев объяснил, что изменения нужны, чтобы в топы не попадала недостоверная информация. По его словам, гендиректор «Яндекса» признала небезупречность механизма формирования топов, куда попадает «множество кричащих желтых заголовков».

Тема фейковых новостей в «Яндексе» будет рассмотрена на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа.

Подробнее о предложении запретить использовать старые автомобили читайте в публикации “Ъ” «Автотранспорту определят пенсионный возраст».