Зампред комитета Госдумы объяснила идею запрета старых машин

Зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина объяснила “Ъ”, что подготовленное ранее комитетом письмо о возможном ограничении срока эксплуатации автомобильной техники, является лишь «рекомендацией круглого стола, а не законодательной инициативой депутата». Она подчеркнула, что эти рекомендации «не касаются личного легкового транспорта граждан», а направлены на повышение экологичности коммерческой техники и пассажирского транспорта.

По данным госпожи Когогиной, в крупных городах сегодня до 85% загрязнения окружающей среды приходится на выхлопы от автотранспорта. При этом старые грузовые автомобили и автобусы «значительно чаще становятся участниками ДТП» из-за их несоответствия современным требованиям.

«Все это требует принятия мер для стимулирования обновления автопарка коммерческой техники ускоренными темпами. Это могут быть меры как налогового, так и стимулирующего характера, как, например, льготный лизинг или trade-in»,— подчеркнула она.

Ранее комитет Госдумы направлен в Минтранс и Минпромторг предложение запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». В ведомствах “Ъ” подтвердили получение предложений комитета и сказали, что они прорабатываются. В Минпромторге отметили, что «вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования», а также за счет стимулирования автовладельцев на приобретение новых автомобилей.

Подробнее — в материале “Ъ” «Автотранспорту определят пенсионный возраст».