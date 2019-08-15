Maersk отчитался лучше прогнозов, несмотря на торговую войну США и Китая

Крупнейший оператор контейнерных перевозок компания Moller—Maersk отчиталась за второй квартал 2019 года лучше прогнозов аналитиков. Так, за отчетный период прибыль компании составила $1,36 млрд, что на 17% выше прошлогоднего показателя, а также заметно лучше прогнозов аналитиков, предсказывавших получение оператором прибыли в размере $1,24 млрд. Выручка компании незначительно возросла — на 0,4%, до $9,6 млрд.

«Нам удалось неплохо преодолеть все трудности, связанные с мировыми торговыми спорами за последний год. Негативное же влияние торговой войны между Китаем и США оказалось контролируемым»,— заявил Financial Times генеральный директор контейнерного перевозчика Сорен Скоу. При этом господин Скоу отметил, что либерализация торговых отношений между другими странами затронула в три раза больший объем товаров, чем тот, которого коснулись взаимные санкции США и Китая. А американские компании просто сменили китайских поставщиков на поставщиков из соседних азиатских стран, таких как Вьетнам.

Кирилл Сарханянц