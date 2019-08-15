Строителю предложили две меры пресечения

Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга не стал рассматривать ходатайство майора юстиции санкт-петербургского ГСУ МВД Михаила Корнаухова об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему члену правления компании ЛСР Андрею Ведерникову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве. Необычная ситуация сложилась в деле ранее, когда следователь одновременно настаивал на избрании двух разных мер пресечения для Андрея Ведерникова в судах Санкт-Петербурга и Ленобласти.

В июне прошлого года Бокситогорский горсуд Ленобласти избрал для Андрея Ведерникова меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело, фигурантом которого он является, возбудили в районном УМВД в октябре 2016 года, позднее оно было передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Поводом для него стал договор, заключенный между АО «Евроцемент» и ООО «УНР-290» на поставку цемента. Компанией, покупающей строительный материал, владел Денис Жданов, который, однако, по данным следствия, был лишь формальным ее руководителем.

Правоохранители считают, что в ноябре 2014 года Андрей Ведерников и неустановленные лица вывезли 39,2 тыс. тонн цемента на сумму 115,8 млн руб. с территории ЗАО «Пикалевский цемент», не планируя за него платить.

Ранее АО «Евроцемент» заключило договор на поставку цемента с несколькими юрлицами — ООО «УНР-290», ООО «Горстройреконструкция» и ООО «СМУ Энергострой», которые заплатили за стройматериал не менее 1,5 млрд руб. Следствие считает, что эти компании были аффилированы с господином Ведерниковым и участвовали в мошеннической схеме хищения — через них якобы заключались договоры на поставку, оплачивать которые не планировалось. Ущерб для компании правоохранители оценили в 89,2 млн руб.

Больше года суды Санкт-Петербурга и Ленобласти пытаются решить вопрос с избранием меры пресечения для предпринимателя. Так, в июле 2018 года Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения Андрею Ведерникову на домашний арест. Это произошло после того, как брат Андрея Ведерникова Георгий, один из основателей крупнейшей на строительном рынке компании ЛСР, перечислил на счет завода в Пикалево, принадлежащего АО «Евроцемент», 89 млн руб. Однако через полгода в Бокситогорский горсуд Ленобласти на новое рассмотрение поступило новое ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста: такое решение принял президиум Леноблсуда, отменивший прежнее решение об аресте.

В январе этого года следователь на заседаниях в Куйбышевском райсуде города просил продлить домашний арест для предпринимателя, а на заседании в Бокситогорске — избрать для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Этим, по мнению стороны защиты, он создавал юридическую коллизию, требуя по одному уголовному делу избрать для обвиняемого две меры пресечения одновременно. Тогда Куйбышевский райсуд не стал рассматривать ходатайство следователя Корнаухова о продлении срока домашнего ареста, указывая на это обстоятельство.

«Ему нельзя было обращаться с ходатайством о домашнем аресте, поскольку вопрос с заключением в СИЗО еще не был рассмотрен. Это сказочный пример деградации следствия и злоупотребления правом»,— сказал адвокат Андрея Ведерникова Евгений Тонков.

Он добавил, что с 21 января у его подзащитного нет никакой меры пресечения. В сентябре горсуд Санкт-Петербурга примет решение по апелляционному представлению прокуратуры Ленобласти на возвращение материалов следователю Куйбышевским райсудом.

Андрей и Георгий Ведерниковы — известные в Санкт-Петербурге предприниматели. Так, миллиардер Георгий Ведерников был одним из основателей «Группы ЛСР» — одного из ведущих застройщиков России. В 2017 году выручка компании составила 138,5 млрд руб. После ухода из ЛСР Андрей Ведерников продолжил заниматься строительным бизнесом. По данным СПАРК, он является совладельцем строительных компаний ООО «Выборгская» и ООО МФК. Бенефициаром обеих структур значится его брат Георгий, который несколько лет подряд входил в рейтинг миллиардеров газеты «Деловой Петербург», в 2018 году занял там 249-ю позицию.

Марина Царева, Санкт-Петербург