Мутко выступил против траты денег ФНБ на благоустройство городов

Вице-премьер России Виталий Мутко считает, что расходовать деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на благоустройство городов не стоит. «В целом, если мы говорим о фонде и направлении ресурсов фонда, при всем уважении к благоустройству их есть куда еще направить»,— сказал господин Мутко (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, на благоустройство выделяется достаточно денег, поэтому средства можно вложить в строительную отрасль. «Если мы говорим о реализации жилищной политики, строительстве жилья, конечно, нам надо готовить инженерно подготовленные территории, нам нужны инвестиции в строительную индустрию, в подготовку комплексного освоения территории»,— заявил вице-премьер.

По состоянию на июнь 2019 года ФНБ сократился на 1,6%, составив 3,76 трлн руб. ($59,6 млрд). В июле комитет Госдумы отклонил поправку о праве направлять средства ФНБ на поддержку экспорта. В комитете заявили, что нужно согласовать поправку с ЦБ и Счетной палатой.

Как правительство хотело кредитовать из ФНБ российский экспорт, читайте в публикации “Ъ” «Триллионы лучше вывезти».