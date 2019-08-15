Непал намерен оградить Эверест от новичков

Власти Непала раздумывают о запрете восхождения на Эверест для неопытных альпинистов, сообщает агентство Reuters. Поводом для ужесточения правил стало рекордное количество случаев гибели альпинистов — только в мае было зафиксировано 11 смертей, а с начала года количество погибших при попытке покорить самую высокую гору мира достигло уже 21.

Сейчас власти Непала разрешают отправиться на покорение Эвереста всем желающим, заплатившим $11 тыс. Теперь специальная правительственная комиссия предлагает допускать к подъему только тех альпинистов, которые ранее хотя бы раз преодолевали высоту 6500 м. Кроме того, от альпинистов потребуются медицинские справки, подтверждающие отсутствие у них серьезных проблем со здоровьем, которые могли бы привести к летальному исходу во время восхождения. Комиссия также предложила отправлять альпинистов только в компании с опытными гидами, а цену за восхождение сделать дороже — до $35 тыс.

О том, почему на Эвересте погибают альпинисты,— в публикации “Ъ FM” «Расплатой за покорение вершины все чаще становится жизнь».

Кирилл Сарханянц