Владимир Путин поручил модернизировать аэродром Левашово

Президент России Владимир Путин поручил заключить концессионное соглашение с «дочкой» ПАО «Газпром» ООО «Авиапредприятие "Газпром авиа"» для модернизации аэродрома Левашово в Петербурге.

Завершить работы по реконструкции аэродрома предполагается не позднее 2022 года. Как сообщается на сайте Кремля, ответственным за выполнение поручение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Модернизация затронет все объекты совместного базирования на территории аэропорта, сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и стоянки и средства обслуживания и связи. Соглашение будет заключено без проведения тендера.

Владимир Путин поручил рассмотреть возможность отчуждения из госсобственности участка площадью около 198 гектаров, без объектов капитального строительства, чтобы использовать полученные от его продажи средства на реконструкцию объектов аэродрома, которые не вошли в концессионное соглашение и используются Минобороны РФ. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о размещении в Левашово объектов, принадлежащих концессионеру и не являющихся объектами соглашения.

Поручения должны быть выполнены до 1 декабря текущего года.