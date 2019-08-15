В Ростовской области планируют перезапустить кондитерскую фабрику «Мишкино»

Собственники кондитерской фабрики «Мишкино», расположенной в Аксайском районе Ростовской области, ведут переговоры с инвесторами для перезапуска производства, сообщает «РБК-Ростов» со ссылкой на первого заместителя губернатора региона Виктора Гончарова.

«Сейчас обсуждается перезапуск предприятия. Инвесторы планируют восстановить объемы производства и их возможное увеличение. Продукцию хотят отправлять на экспорт», — передает издание слова господина Гончарова.

Заместитель губернатора не назвал конкретные компании, но отметил, что инвестировать в восстановление кондитерской фабрики будут профильные инвесторы. Часть нового оборудования для расширения производства завезут фабрику уже до конца этого года.

Иск о банкротстве кондитерской фабрики «Мишкино»в марте 2019 года подал один из контрагентов предприятия. Через месяц фабрика остановила производство. В мае этого года в отношении компании введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначили Сергея Козлова.

Кондитерская фабрика «Мишкино» была основана в 2011 году. С 2013 года компания начала выпускать восточные сладости — халву, щербет, козинаки, арахис, конфеты и пр. под брендами «Мишкино счастье» и «Медвеган», объем производства составлял более 60 тыс. т продукции в год. Продукция компании продавалась не только в регионах РФ, но и в странах СНГ, Германии, Израиле и Китае. Согласно данным Kartoteka.ru, в 2018 году выручка компании составила 1,08 млрд руб., чистый убыток — 567,1 млн руб.

Дарья Голякова