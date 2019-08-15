Melon Fashion Group официально объявила о приобретении бренда Sela

Melon Fashion Group (владеет брендами befree, Love Republic и Zarina) пополнила свой портфель брендом Sela. Об этом сегодня сообщил генеральный директор компании Михаил Уржумцев.

Под управление Melon Fashion Group перейдут 278 магазинов Sela (135 из которых в формате франчайзинга, остальные - собственные) в пяти странах: России, Молдавии, Казахстане, республике Беларусь, а также онлайн-магазин. Площадь всех магазинов - 55 тыс. кв м.

С учетом Sela розничная сеть компании достигла 857 магазинов общей площадью 202 тыс. кв м. «Это, для сравнения, как половина территории Ватикана»,— прокомментировал господин Уржумцев. По его словам, на 2019 год в развитие всех брендов Melon Fashion Group запланировано инвестирование в размере 600 млн руб.« В эту сумму частично заложена стоимость покупки Sela»,— добавил он. Основатели Sela не будут принимать участие в развитии бизнеса.

Sela планирует постепенно отказаться от мужской одежды, делая акцент на женской и детских линиях, сообщила директор бренда Sela Анна Миланович.

Выручка Melon Fashion Group в 2018 составила 17,6 млрд рублей, в 2019 по прогнозам должна достичь 22 млрд руб. Общий объем товарооборота - 9 млрд руб.

О сделке компании сообщали СМИ летом этого года, ссылаясь на данные Роспатента.

Ольга Кантемирова