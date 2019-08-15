Спасение внутри

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает об особенностях хоррора студии Playdead.

За 13 лет существования независимая датская студия Playdead разработала всего две игры. И обе заслуживают высшей похвалы. В разной степени мое мнение разделяют и игровые эксперты. Попробую объяснить почему. Но речь пойдет о последней работе датчан — хорроре на выживание Inside. О дебютной Limbo я уже рассказывал. К тому же за шесть лет нахождения в AppStore не наткнуться на первый хит Playdead можно было только специально.

Последняя работа студии — это тоже платформер, сайд-скроллер с элементами головоломки в уже упомянутом мной жанре survival horror. В переводе на понятный язык, в этой игре персонаж перемещается в одной плоскости, в основном влево и вправо, используя предметы и механизмы для прохождения уровней. Дополняет это сухое описание, необходимость выживать. Согласен, под такие характеристики попадут тысячи игр.

Особенной Inside делает атмосфера. Набив руку в Limbo, датчане профессионально перенесли в последнюю игру пугающе мрачную, я бы даже сказал, могильную атмосферу. Как им это удалось? В основном с помощью недосказанности. Сюжет на протяжении всей игры прямо никак не объясняется. И эта хитрость, кстати, отлично работает на подогрев интереса к игре, заставляя игроков разрабатывать теории и строить догадки. Про главного персонажа Inside ничего неизвестно, кроме того, что это, похоже, маленький мальчик. И с самого начала он прячется, спасается. Зомби-апокалипсис, геноцид, тоталитарная госмашина? От чего, кого или куда он бежит — непонятно. Но степень сопереживания и вовлечения развиваются мощные.

Чтобы проходить уровни, приходится либо безошибочно и быстро преодолевать препятствия, либо в особой последовательности запускать механизмы, либо использовать второстепенных персонажей. Все это под саспенс настигающей смерти, которая в Inside неотвратима. А в некоторых моментах даже может стать развитием сюжета. Это, кстати, секретная концовка, для которой по ходу игры нужно кое-что собрать.

Скачать демоверсию Inside можно бесплатно.

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