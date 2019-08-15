СМИ: «Газпром» запросил из бюджета 150 млрд рублей на строительство газового комплекса в Усть-Луге

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать проекты строительства комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается возвести в Усть-Луге. Обоим проектам предлагается присвоить статус «имеющих общегосударственное значение для экономики». Соответствующее письмо с обращением к главе правительства господин Миллер отправил в конце июня, сообщают «Ведомости».

Предполагается, что к финансированию проекта может быть привлечена госкорпорации ВЭБ. Глава кабмина уже поручил Минфину проработать вопрос о предоставлении субсидии в виде взноса в капитал ВЭБа, пишет издание.

В свою очередь, The Bell со ссылкой на свои источники сообщает о сумме порядка 150 млрд рублей, которые будут перечислены госкорпорации из федерального бюджета, либо из Фонда национального благосостояния.

Ранее «Ъ» писал о проекте «Газпрома» по созданию гигантского комплекса по переработке и сжижению газа в районе порта Усть-Луга совместно с «Русгаздобычей». Общий объем инвестиций в проект оценивается в 700 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Газпром" займется новым мегапроектом на Балтике».