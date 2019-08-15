Жители российских городов зарабатывают меньше, чем считают справедливым

Жители крупных российских городов считают, что должны зарабатывать в среднем 66 тыс. руб. в месяц. Согласно опросу страховой компании «Сбербанк страхование жизни», именно такой уровень дохода горожане считают справедливым, передает РБК.

В разных регионах оценки отличаются: самый высокий уровень зарплаты назвали жители Москвы (почти 100 тыс. руб.), самый низкий — жители Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.). При этом названные зарплаты превзошли размеры средних фактических зарплат во всех регионах (в столице наоборот). Наибольший разрыв между реальной и «справедливой» зарплатой — в Махачкале, Ульяновске, Грозном и Севастополе — в два раза.

Женщины согласны получать меньше мужчин: в среднем за свой труд они считают достойной оплату 64,2 тыс. руб. в месяц. Мужчины назвали справедливой зарплату 68,6 тыс. руб. Также размер «справедливого» дохода растет вместе со стажем работника. Среди участников опроса 18–30 лет оценка достойной оплаты труда составила 56,2 тыс. руб., от 30 до 40 лет — 65,3 тыс., после 40 лет — 67 тыс. руб.

В опросе приняли участие жители городов с населением более 500 тыс. человек, а также Грозного и Севастополя.

По данным недавнего опроса фонда «Общественное мнение», более трети (39%) российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты. Наибольшие доли опрошенных (13%, 12% и 11%) заявили, что они получают 14–20 тыс., более 30 тыс. и 20–30 тыс. руб. соответственно. 34% заявили, что их заработок не соответствует тому объему и уровню сложности работы, с которыми они сталкиваются.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Зарплата просит удвоения».