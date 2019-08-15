Суд оштрафовал туристку из США за съемку мэра Киселевска

Киселевский горсуд Кемеровской области оштрафовал американскую туристку Алину Симоне, признав ее виновной в нарушении правил въезда в Россию, говорится в карточке дела.

В начале августа гражданка США Алина Симоне сняла на камеру мэра Киселевска Максима Шкарабейникова во время его встречи с горожанами, которая была посвящена экологическим проблемам города. Градоначальник написал на американку заявление, посчитав, что девушка нарушает условия въезда в Россию по туристической визе. Киселевский горсуд оштрафовал девушку на 2 тыс. руб. по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ. Решение суда Алина Симоне оспаривать не будет, так как улетает 19 августа обратно в США, сказала девушка «Интерфаксу».

Напомним, в июне жители Киселевска попросили убежища в Канаде из-за тяжелой экологической обстановки в городе. Одна из последних жалоб местных жителей касалась подземных пожаров. Позднее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявлял, что причиной подземного возгорания в Киселевске оказалось многолетнее скопление мусора на территории одного из бывших угольных разрезов.

Подробности — в материале “Ъ” «Жители Кузбасса готовы сбежать от экологической обстановки в Канаду»

Юлия Сасевич