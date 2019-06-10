Жители Кузбасса готовы сбежать от экологической обстановки в Канаду

Жители Кузбасса попросили Канаду предоставить им убежище: видеообращение записали в городе Киселевск Кемеровской области. Несколько десятков человек обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, назвав себя «экологическими беженцами». Этой зимой из-за работ на угольных шахтах в городе выпадал черный снег с примесями угольной пыли. По словам местных жителей, из-за тяжелой экологической ситуации они постоянно болеют.

Также горожане попросили помощи у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Они отмечают, что неоднократно писали российским властям, но те якобы игнорируют жалобы.

Несмотря на то, что видео адресовано международным политическим деятелям, люди в нем говорят только на русском языке, а титры или перевод отсутствуют. На момент публикации материала ролик посмотрели более 40 тыс. чел. Ознакомились с видеообращением к канадцам и местные власти — ни намерены разобраться в ситуации и расселить людей из ближайших к угольным шахтам домов, сообщил «Ъ FM» начальник главного управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области Роман Быков: «Киселевск — один из проблемных с точки зрения экологии городов в Кузбассе. Так исторически сложилось, что город вырос из шахтерского рабочего поселка и практически стоит на угольных разрезах. Эту проблему, конечно, сложно решить быстро, но администрация вместе с угольными предприятиями день за днем пытаются это сделать. Все шахты, которые работают на территории Кузбасса, обязательно выполняют согласованные с правительством и федеральным законодательством экологические программы.

Губернатор уже поручил главе города и своим заместителям встретиться с жителями, выслушать все претензии и совместно выработать меры по решению проблем».

Экологическая ситуация в городе Киселевск действительно сильно ухудшилась в последние годы, рассказала собственный корреспондент «Ъ» в Кузбассе Нина Обелюнас. И, судя по планам развития угольной промышленности в регионе, лучше она не станет, отмечает журналист: «В городе проживает около 90 тыс. человек. В решении Роспотребнадзора в 2009 году указано, что условия лицензии добычи угля нарушены, и должны быть установлены санитарно-защитные зоны. Но, как говорят жители, все осталось на своих местах. Что касается экологической обстановки, если говорить о данных департамента, то основными загрязнителями воздуха Прокопьевска и близлежащего Киселевска являются бензпирен, концентрация которого за пять лет увеличилась более чем в два раза, а также диоксид азота, оксид углерода, сажа.

Взвешенных веществ в воздухе тоже стало в два раза больше.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал постановление о передаче угольным предприятиям в среднем 56 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 500 га, то есть можно сказать, что Кузбасс продолжают копать».

«Ъ FM» связался с людьми, которые участвовали в съемках видеообращения, но они отказались говорить под запись. По их словам, последняя попытка обратиться к российским властям предпринималась в прошлом году — жители пытались поднять вопрос об экологических проблемах региона во время «Прямой линии» президента Владимира Путина.

Анна Пестерева